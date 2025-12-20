Son dakika... Sadettin Saran'a 'uyuşturucu' suçlaması: 'Adli kontrol' kararıyla serbest

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'uyuşturucu' soruşturmasında 'uyuşturucu madde temin etmek' ve 'uyuşturucu madde kullanılmasına imkan sağlamak' suçlamaların yöneltilen Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, ifadeye çağırıldı.

Yurt dışında bulunan Sadettin Saran, savcılığa ifade vermek için dün gece saatlerinde özel uçakla İstanbul'a geldi.

2 SAAT İFADE VERDİ

Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde Fenerbahçeli taraftarlar tarafından karşılanan Sadettin Saran, bu sabah ifade vermek üzere Çağlayan Adliyesi'ne geldi.

Saadettin Saran’ın, yaklaşık 2 saat süren savcılık ifadesi tamamlandı.

Saran’ın savcılıkta verdiği ifadede kendisine, “Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak” suçlamasının da yöneltildiği öğrenildi.

ADLİ TIP'TA KAN VE SAÇ ÖRNEĞİ ALINDI!

Adli Tıp Kurumu’na (ATK) kan ve saç örneği alınmak sevk edilen Saadettin Saran, işlemlerin tamamlanmasının ardından yeniden Çağlayan Adliyesi'ne getirildi.

'ADLİ KONTROL'LE SERBEST

Sadettin Saran hakkında "uyuşturucu madde temin etme", "uyuşturucu madde kullanma" ve "uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma" suçlarından yapılan soruşturma kapsamında yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Saran, yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol ile serbest kaldı.

NE OLMUŞTU?

Saadettin Saran dün “uyuşturucu madde temin etmek ve uyuşturucu madde kullanılmasına imkan sağlamak” suçlamaları ile ifadeye çağırılmıştı. Emniyet ekipleri, dün akşam saatlerinde Saran’ın evinde arama yapmıştı.

Daha sonra Saran gece saatlerinde özel uçakla Türkiye'ye dönüş yapmış, sabah saatlerinde de Çağlayan Adliyesi'ne giderek ifade vermişti.