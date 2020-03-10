Bakan Çavuşoğlu'ndan kritik zirve ile ilgili ilk açıklama

10 Mart 2020 Salı, 11:53

BAKAN ÇAVUŞOĞLU'NUN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI:

''Malumunuz, Cumhurbaşkanımız dün Brüksel'de bir görüşme gerçekleştirdi. Burada sadece göç meselesi değil, AB sürecimizde güzel bir şekilde değerlendirildi. Zirve yapıcı ve olumlu bir havada geçti fakat sorunları da görüşmek gerekiyor. Michael ise Türkiye ile iyi bir diyalog olmadığı için sorunların yaşandığını söyledi. Cumhurbaşkanı AB'nin hangi sözlerini tutmadığını söyledi. Bize verilen söz 3 artı 3 idi. Birinci 3 milyar dolar bile ödenmedi bize. Bunun nedeni ise hep bürokrasi. Avrupa Birliği'nin ise verdiği sözleri tutmadığını açık.

Bu 18 Mart mutabakatının içerisinde yüksek diyalog vardı. AB ise bunun tam tersine diyalogu durdurdu. Sizin ise bize mecburiyetiniz var bu gibi komik kararlar almayın.

Dün akşam görüşme önemliydi. Öncelikle ilişkileri geliştirmek için de oldukça önemliydi. Yeni bir faza diyalog bakımından geçtik. Ama adımların atılması lazım. Bu adımlar, AB'nin Türkiye'te dürüst davranması lazım. AB'nin Türkiye'ye daha çok ihtiyacı var. AB'ye yalvarır bir pozisyona düşmedik, düşmeyiz de.

Bize gelmesin yeter anlayışı olmaz. Bize, bizim sınırlarımıza gelmesin hep dediler. Ama bu göçmenlerin Suriye'ye dönmesi 18 Mart mutakabatında yer almasına rağmen de destek vermeyeceğiz dedik İdlib'de bu kadar insan sınıra dayanmış. Ama onlar biz bu parayı nereye göndereceğiz, nereden nasıl diyorlar devamlı.

Biz para peşinde değiliz. İlkeli bir tutum sergiliyoruz. 2016'nın şartları ile, göçmenlerin ihtiyaçları da değişiyor. Dolayısıyla yeni şartlar çerçevesinde ne yapmamız lazım şeklinde görüşmeler gerçekleştiriyoruz. Biz yapıcı bir çalışmaya hazırız. Artık Türkiye'yi oyalama dönemi tamamen bitmiştir.

Brüksel'de gerçekleşen zirvede, siyasi ve teknik irtibat sürdürülsün kararı verildi. 2016'da İdlib yoktu mesela. Terörle mücadeledeki samimiyetsizlikleri nasıl ortadan kaldıracağız, bugünün şartlarında neler yapabilir diyerek bir görüşme gerçekleştirdik.

''REJİM ATEŞKESE UYMAZSA, GEREKENİ YAPARIZ''

Ateştes konusunda dün bir ihlal oldu. Basit bir cam indirme. Rusya dün sert bir şekilde rejimi uyarmış. Rejim bu ateşkese uymazsa, bugüne kadar kahraman ordumuz ne yaptıysa onu yaparız. SİHA'larımız nasıl yok ettiyse yine onu yaparız. Bunu mutakabatta da ortaya koyduk.

''NATO'DAN PATRİOT TALEBİ OLDU''

ABD'den olumlu açıklamalar geldi. NATO çerçevesinde ise isteklerimiz ortada. ABD, Hollanda Patriot'larını çekti. Amerika istese gelip şu an Patriot'unu koyabilir. Patriot konuşlandırması ile s-400'ün bir ilgisi yok. Havadan karadan destek verebileceklerini söylediler. Bize S-400'leri satabileceksiniz biz almak istiyoruz. Bunu Cumhurbaşkanımız da Trump'a iletti. Bu bizim malımız mülkümüz değil, NATO destekleri civarında verilmesi gereken destek.

S-400'ün aktif hale gelmesi teknik bir konu. Daha önce konulan hedef Nisan'dı ama bunu teknik konuda çalışan arkadaşlarımıza sormak lazım.

''RUS MEDYASININ YAPTIĞI BÜYÜK SAYGISIZLIK''

Rusya medyasını anlıyorum da bizim içeride bu kara propagandan memnun olan o kadar kişi var ki bunu anlamıyorum. Rus medyasının yaptığı ise büyük saygısızlık. Bir gerçek var uçak düşürme hadisesinden sonra gördük ki, hemen en ufakcık bir görüş ayrılığında hemen kara propaganda yapıyorlar.