CHP'li Murat Emir'den TBMM'de 'emekli' resti: 'Beş dakikada geçirelim, müjdeyi verelim'

TBMM Genel Kurulu, TBMM Başkanvekili Celal Adan'ın başkanlığında toplandı.

Genel Kurulu'nda en düşük emekli aylığının artırılmasını da içeren Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin tümü üzerinde görüşmelerine devam ediliyor.

"AKP İKTİDARI O ÇÖKÜNTÜDEN FİLİZLENMİŞ VE BUGÜNE KADAR DA.."

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir konuşmasında, Türkiye’nin 2000’li yılların başındaki ekonomik krizden daha ağır bir tablo içinde olduğunu savunarak, emekli maaşları üzerinden iktidarı eleştirdi.

Emir, 2000’li yılların başında yaşanan ekonomik krizin ardından AKP iktidarının ortaya çıktığını belirterek, "AKP iktidarı o çöküntüden filizlenmiş ve bugüne kadar da Türkiye’de yoksulun, işçinin, işsizin, emeklinin sırtında bir karabasan gibi büyümeye devam etmiş bir siyasi iktidardır" dedi.

"EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI 66 LİRA" TEPKİSİ

Bugün gelinen noktada ekonomik krizin derinleştiğini ifade eden Emir, çay-simit, kurban, altın ve maaş hesaplarının dahi bunu açıkça ortaya koyduğunu söyledi.

O dönemde emekli maaşlarının asgari ücretten yüksek olduğunu hatırlatan Emir, bu gerçeğin iktidarı rahatsız ettiğini söyledi. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın en düşük emekli maaşına ilişkin açıklamalarını eleştiren Emir, Erdoğan’ın "Biz geldiğimizde en düşük emekli maaşı 66 liraydı" sözlerinin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’na ait belgeler üzerinden sözlerini sürdüren Emir, bu belgelere göre o dönemde en düşük BAĞ-KUR emekli maaşının 150 lira, en düşük SSK emekli maaşının 257 lira, en düşük memur emekli maaşının ise 376 lira olduğunu, asgari ücretin ise 184 lira seviyesinde bulunduğunu aktardı. Emir, bu rakamlarla emekli maaşlarının büyük bölümünün asgari ücretin üzerinde olduğunu ifade etti. "66 lira" olarak ifade edilen rakamın ise BAĞ-KUR tarım emeklilerine ait olduğunu belirten Emir, bunun halk arasında "rençper emekliliği" olarak bilinen, sınırlı sayıda kişiyi kapsayan ve daha sonra uygulamadan kaldırılan bir düzenleme olduğunu söyledi.

Bu kapsamda yalnızca yaklaşık 9 bin kişinin bulunduğunu dile getiren Emir, söz konusu uygulamanın sürdürülebilir olmadığı anlaşıldığı için yıllar önce sona erdirildiğini kaydetti.

"BEŞ DAKİKADA GEÇİRELİM, MÜJDEYİ VERELİM"

CHP'li Emir, emeklilerin büyük haksızlıklara uğradığını belirterek, bin 68 liralık zamma dikkat çekti.

Bu artışın günlük karşılığının 35 liraya bile denk gelmediğini ifade eden Emir, "Bu Meclis bir emekliye günde 35 lira vermek için kanun yapacak, biz bunu kabul etmiyoruz" dedi. CHP olarak adil bir emeklilik sistemi önerdiklerini vurgulayan Emir, en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine çıkarılması gerektiğini, buna karşın 9 bin gün prim ödemiş ve daha yüksek aylığı hak eden emeklilerin haklarının da korunmasının zorunlu olduğunu söyledi.

Önerilerinin Meclis kayıtlarında yer aldığını belirten Emir, iktidara çağrıda bulunarak, "Eğer diyorsanız ki ‘Sizinki olmaz, bizimki olsun’; biz varız. Çıkartın bir A4, yazın hakkaniyetli bir zam, biz de altını imzalayalım, beş dakikada geçirelim, müjdeyi verelim" diye konuştu.