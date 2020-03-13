Bakan Kasapoğlu’ndan yurt açıklaması: “Evine dönen öğrencilerden yurt ücreti alınmayacak”
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, koronavirüse karşı alınan önlemleri açıkladı. Kasapoğlu, üç haftalık tatil süresinde, yurtlarda kalan ve evlerine gitmek isteyen öğrencilerden ücret alınmayacağını, ancak kredi ve burs ödemelerinin devam edeceğini belirtti.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, koronavirüse karşı alınan önlemleri açıkladı. Kasapoğlu, üç haftalık tatil süresinde, yurtlarda kalan ve evlerine gitmek isteyen öğrencilerden ücret alınmayacağını ancak kredi ve burs ödemelerinin devam edeceğini belirtti. Kasapoğlu, “Yurttan ayrılma karar veren öğrencilerimiz, eğer 75 günlük yıllık izin süreleri bitmiş ise, özel izinli sayılacaklar. Yurtlardaki hijyen ortamının sürdürüleceğini söylemek istiyorum” dedi.
Kasapoğlu, spor tesislerinin bireysel kullanıma kapanmayacağını ancak sporcu taraması gibi Milli Eğitim Bakanlığı’yla işbirliğiyle hayata geçirilen toplu projelerin iptal edildiğini söyledi. Dün, ligin 26’ıncı haftasından itibaren nisan sonuna kadar futbol maçlarının seyircisiz oynanacağının açıklandığını anımsatan Kasapoğlu, basketbol, voleybol ve hentbol maçlarının da seyircisiz oynanacağını duyurdu. Kasapoğlu, “Elbette spor seyirciyle güzel ama bu önlemleri almak zorundayız. İnsan sağlığı her şeyden önemli” dedi.
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