Bakan Koca: Yaşamını yitirenlerin sayısı 44'e çıktı

24 Mart 2020 Salı, 22:08

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 7 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini açıkladı. Bakan Koca, ayrıca yaptığı açıklamada 343 yeni vakanın tespit edildiği bilgisini verdi.

'7 HASTAMIZI KAYBETTİK'

Bakan Koca, ''Kaç kişi? 195 ülkede her gün bu soruluyor. Kayıplar versek de Türkiye için geç değil. Tedbir, artışın önünü kesebilir. Son 24 saatte toplam 3952 test yapıldı. 343 yeni tanı var. 7 hastamızı kaybettik. Biri koah hastasıydı. Altısı ileri yaştaydı. Aldığımız tedbir kadar güçlüyüz'' açıklamasında bulundu.

11 MART'TAN BU YANA 44 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

11 Mart'tan bu yana koronavirüs nedeniyle 44 yurttaş yaşamını yitirdi. Toplam koronavirüs vaka sayısı 1872 oldu.

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenler ve vaka sayısındaki artış:

11 Mart – 1 vaka

13 Mart - 5 vaka

14 Mart - 6 vaka

15 Mart - 18 vaka

16 Mart - 47 vaka

17 Mart – 98 vaka - 1 ölü

18 Mart – 191 vaka - 3 ölü

19 Mart – 359 vaka - 4 ölü

20 Mart- 670 vaka - 9 ölü

21 Mart-947 vaka - 21 ölü

22 Mart-1236 vaka - 30 ölü

23 Mart- 1529 vaka - 37 ölü

24 Mart - 1872 vaka - 44 ölü