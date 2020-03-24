Bakan Koca: Yaşamını yitirenlerin sayısı 44'e çıktı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 7 yurttaşın daha koronavirüs salgını nedeniyle yaşamını yitirdiğini ve testi pozitif çıkan 343 yeni vakanın olduğunu açıkladı. Türkiye'de 11 Mart'tan bu yana koronavirüs nedeniyle 44 yurttaş yaşamını yitirdi. Toplam koronavirüs vaka sayısı 1872 oldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 7 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini açıkladı. Bakan Koca, ayrıca yaptığı açıklamada 343 yeni vakanın tespit edildiği bilgisini verdi.
'7 HASTAMIZI KAYBETTİK'
Bakan Koca, ''Kaç kişi? 195 ülkede her gün bu soruluyor. Kayıplar versek de Türkiye için geç değil. Tedbir, artışın önünü kesebilir. Son 24 saatte toplam 3952 test yapıldı. 343 yeni tanı var. 7 hastamızı kaybettik. Biri koah hastasıydı. Altısı ileri yaştaydı. Aldığımız tedbir kadar güçlüyüz'' açıklamasında bulundu.
11 MART'TAN BU YANA 44 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ
11 Mart'tan bu yana koronavirüs nedeniyle 44 yurttaş yaşamını yitirdi. Toplam koronavirüs vaka sayısı 1872 oldu.
Türkiye'de koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenler ve vaka sayısındaki artış:
11 Mart – 1 vaka
13 Mart - 5 vaka
14 Mart - 6 vaka
15 Mart - 18 vaka
16 Mart - 47 vaka
17 Mart – 98 vaka - 1 ölü
18 Mart – 191 vaka - 3 ölü
19 Mart – 359 vaka - 4 ölü
20 Mart- 670 vaka - 9 ölü
21 Mart-947 vaka - 21 ölü
22 Mart-1236 vaka - 30 ölü
23 Mart- 1529 vaka - 37 ölü
24 Mart - 1872 vaka - 44 ölü
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