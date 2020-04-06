Bakanlık duyurdu: Sağlık kuruluşlarına girişlerde de maske takmak zorunlu
Sağlık Bakanlığı tarafından valiliklere gönderilen yazıyla, sağlık kuruluşlarına girişlerde maske takma zorunluluğu zorunluluğu getirildi.
Sağlık Bakanlığı, 81 il valilğine 'hasta ziyaretleri' konulu genelge gönderdi. Koronavirüs salgını süresince hastanelerde hasta ziyaretleriyle ilgili düzenleme yapıldığı hatırlatılarak, gelinen süreçte alınan tedbirlere ek olarak; Mart-Nisan aylarında uygulanması istenilen tedbirlerin ikinci bir duyuruya kadar uygulanmaya devam edilmesi ve tüm sağlık kuruluşlarına girişlerde vatandaşların tıbbi maske (cerrahi maske) takmalarının zorunlu olup, sağlık kuruluşu içerisinde maskesiz dolaşıma izin verilmemesi istendi.
Yazıda, söz konusu tedbirlerin illerde bulunan kamu, üniversite ve özel sektöre ait tüm sağlık kuruluşlarında uygulanması konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi talep edildi.
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