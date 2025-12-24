Fatih Terim'in avukatından 'Rezan Epözdemir' açıklaması: 'Gelen 5,4 milyon TL davadan kazanılmıştı'

Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) “aklama suçuna ilişkin değerlendirme raporu”nda Rezan Epözdemir’in Varlık Barışı kapsamında bankacılık sistemine dahil ettiği milyon dolarlık varlıklar, yüksek tutarlı nakit işlemleri, taşınmaz alım-satımları ve para transferlerine ilişkin çarpıcı tespitlere yer verildi.

Raporda; Epözdemir'in vekili olduğu dönem işaret edilerek Fatih Terim'e de 5,4 milyon TL transfer edildiği aktarıldı.

TERİM CEPHESİNDEN YANIT

Gazetemiz yazarı Murat Ağırel'in aktardığına göre; Fatih Terim'in avukatı kendisine yazılı olarak ilettiği bir metinle iddialara yanıt verdi.

Terim'in avukatının yazılı açıklaması şu şekilde:

“Av. Rezan Epözdemir’in, Fatih Terim’in vekili olduğu dönemde açılan bir dava kapsamında, iş mahkemesinin müvekkilimiz lehine hükmettiği tutar söz konusudur. Bu tutar, Av. Rezan Epözdemir tarafından vekil sıfatıyla davalıdan tahsil edilmiş, ardından Fatih Terim’e transfer edilmiştir. Müvekkilimiz Fatih Terim de bu tutarı Çocuk Esirgeme Kurumu’na bağışlamıştır.”