Barış Pınarı bölgesinde 10 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesi güneyinde saldırı girişiminde bulunduğu tespit edilen 10 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Kahraman komandolarımız, Barış Pınarı bölgesi güneyinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi. Huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 10 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi" denildi.
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