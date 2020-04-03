Barış Pınarı bölgesinde 10 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesi güneyinde saldırı girişiminde bulunduğu tespit edilen 10 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

İHA
03 Nisan 2020 Cuma, 11:42

Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Kahraman komandolarımız, Barış Pınarı bölgesi güneyinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi. Huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 10 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi" denildi.


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