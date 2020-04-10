Barolardan açlık grevindeki avukatlar için çağrı

10 Nisan 2020 Cuma, 20:50

Çağdaş Hukukçular Derneği’ne (ÇHD) yönelik operasyonun ardından Kasım 2017’de tutuklanan 18 avukatta toplam 159 yıl hapis cezası verildiği hatırlatılan, ‘Yaşam kutsal, adil yargılanma ve adalet haktır’ başlıklı açıklamada, “Meslektaşlarımızın talepleri muhataplarınca karşılanamaz nitelikte ve olağanüstü istemler değildir. Meslektaşlarımızın yargılama sürecinde birçok hukuksuzluk tespit edilmiştir” denildi.

Açıklamanın tamamı şu şekilde:

5 Nisan Avukatlar Gününü henüz geride bıraktık. Yaklaşık 2 buçuk yıldır tutuklu bulunan meslektaşlarımız bir süredir adil yargılanma ve adalet talebiyle açlık grevi yapmaktaydılar. Ancak hukuk ve insan hakları alanında çalışan dernekler tarafından yapılan basın açıklaması ile meslektaşlarımızdan Av.Aytaç ÜNSAL ve Av.Ebru TİMTİK'in açlık grevi eylemlerini ölüm orucuna çevirdiklerini öğrendik. Şüphesiz insan yaşamından değerli ve önemli bir şey yoktur. Bizce meslektaşlarımızın talepleri muhataplarınca karşılanamaz nitelikte ve olağanüstü istemler değildir.

‘ADİL YARGILANMA HAKKINA AYKIRI UYGULAMALAR’

Baro Başkanlarımız ve çokça meslektaşımız tarafından meslektaşlarımızın yargılandıkları İstanbul 37.Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki dava celseleri yerinde takip edilmiş ve yargılama sürecinde birçok hukuksuzluk tespit edilmiştir. Hatırlanacağı üzere; yargılandıkları davanın ilk duruşmasında meslektaşlarımızın tamamı hakkında mahkeme tarafından tahliye kararı verilmesine rağmen, tahliyeleri saatlerce geciktirilmiş, tahliye olmalarının hemen ardından savcılığın itirazı ile haklarında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartılmış, hukuksuz bir süreç sonunda meslektaşlarımız yeniden tutuklanmıştır. Tahliye kararı veren mahkeme heyeti ise dağıtılarak yerlerine başka bir heyet atanmıştır. Tüm yargılama aşamasında ceza yargılamasının temel ilkelerine, adil yargılanma hakkına aykırı uygulamalarda bulunulmuş; tanık/gizli tanık ifadeleri ile varlığı meçhul bazı belgelere dayanılarak 18 meslektaşımız hakkında 159 yıl hapis cezası verilmiştir.

‘HUKUKİ BİR HAKTIR’

Meslektaşlarımızın savunma hakları kısıtlanmış, istedikleri deliller toplanmamış, tanıklar dinlenmemiş, son sözleri dahi sorulmaksızın haklarında mahkûmiyet hükümleri tesis edilmiştir. Tarafsız bir mahkemece yargılanmayı ve devletin kendi çıkardığı yasalar ile taraf olduğu uluslararası sözleşmelere uymasını talep etmek, doğal, hukuki ve meşru bir haktır. Meslektaşlarımızın talepleri de bu temel haklarını kullanmaktan ibarettir. Covid-19 salgını nedeniyle alınan tedbirler ve avukat görüşmelerindeki sınırlandırmalar da göz önüne alındığında; haksızlığa uğradığını düşünen, adil yargılanma ve hukukilik talebinde bulunan meslektaşlarımızın tamamen tecrit edilmiş halde ve halen tutuklu bulunmaları da üzücüdür.

‘ÜZGÜN VE KAYGILIYIZ’

Meslektaşlarımızın seslerini kamuoyuna duyurabilmek için ağır sonuçları olacak ölüm orucu yolunu tercih etmeleri karşısında üzgün ve kaygılıyız. Bizler aşağıda imzası bulunan Baro Başkanları olarak; Adil bir yargılamanın ölümler olmaksızın da sağlanabileceğini, tarafsız ve adil bir muhakemenin herkes için bir hak olduğunu hatırlatarak, Tutuklu meslektaşlarımızın yasal ve insani taleplerinin bir an önce karşılanarak tahliye edilmelerini ve adil yargılanma koşullarının sağlanmasını talep ediyor, Meslektaşlarımızı da ölüm orucu eylemlerini sonlandırmaya davet ediyoruz. Tüm yetkilileri ve kamuoyunu oldukça hassas bu duruma karşı duyarlı olmaya çağırıyoruz.”

Adana Barosu Başkanı Av. Veli KÜÇÜK

Adıyaman Barosu Başkanı Av. Mustafa KÖROĞLU

Amasya Barosu Başkanı Av. Ahmet Melik DERİNDERE

Ankara Barosu Başkanı Av. R.Erinç SAĞKAN

Antalya Barosu Başkanı Av. Polat BALKAN

Artvin Barosu Başkanı Av. Ali Uğur ÇAĞAL

Aydın Barosu Başkanı Av. Gökhan BOZKURT

Balıkesir Barosu Başkanı Av. Erol KAYABAY

Batman Barosu Başkanı Av. Abdülhamit ÇAKAN

Bingöl Barosu Başkanı Av. Hanifi BUDANCAMANAK

Bitlis Barosu Başkanı Av. Fuat ÖZGÜL

Bolu Barosu Başkanı Av. Sabri ERHENDEKÇİ

Burdur Barosu Başkanı Av. Ramazan GEDİK

Bursa Barosu Başkanı Av. Gürkan ALTUN

Çanakkale Barosu Başkanı Av. Bülent ŞARLAN

Denizli Barosu Başkanı Av. Müjdat İLHAN

Diyarbakır Barosu Başkanı Av. Cihan AYDIN

Düzce Barosu Başkanı Av. Azade AY

Gaziantep Barosu Başkanı Av. Bektaş ŞARKLI

Hakkari Barosu Başkanı Av. Av. Ergün CANAN

Hatay Barosu Başkanı Av. Ekrem DÖNMEZ

İstanbul Barosu Başkanı Av. Mehmet DURAKOĞLU

İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan YÜCEL

Kırklareli Barosu Başkanı Av. Turgay HINIZ

Kocaeli Barosu Başkanı Av. Bahar GÜLTEKİN CANDEMİR

Manisa Barosu Başkanı Av. Ali ARSLAN

Mardin Barosu Başkanı Av. İsmail ELİK

Mersin Barosu Başkanı Av. Bilgin YEŞİLBOĞAZ

Muş Barosu Başkanı Av. Feridun TAŞ

Ordu Barosu Başkanı Av. Haluk Murat POYRAZ

Siirt Barosu Başkanı Av. Nizam DİLEK

Şanlıurfa Barosu Başkanı Av. Abdullah ÖNCEL

Şırnak Barosu Başkanı Av. Nuşirevan ELÇİ

Tekirdağ Barosu Başkanı Av. Sedat TEKNECİ

Trabzon Barosu Başkanı Av. Sibel SUİÇMEZ

Tunceli Barosu Başkanı Av. Kenan ÇETİN

Van Barosu Başkanı Av. Zülküf UÇAR

Yalova Barosu Başkanı Av. Fedayi DOĞRUYOL

Zonguldak Barosu Başkanı Av. Özel EROĞLU