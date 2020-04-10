Barolardan açlık grevindeki avukatlar için çağrı
Aralarında İstanbul, Ankara ve İzmir’inde bulunduğu 39 baro, adil yargılanma talebiyle, tutuklu bulundukları cezaevilerinde 5 Şubat’ta açlık grevi eylemi başlatan ve 5 Nisan’da ise ölüm orucuna çeviren Halkın Hukuk Bürosu (HHB) üyesi Av. Ebru Timtik ve Av. Aytaç Ünsal için açıklama yaptı. Açıklamada, “Adil bir yargılamanın ölümler olmaksızın da sağlanabileceğini, tarafsız ve adil bir muhakemenin herkes için bir hak olduğunu hatırlatarak, tutuklu meslektaşlarımızın yasal ve insani taleplerinin bir an önce karşılanarak tahliye edilmelerini ve adil yargılanma koşullarının sağlanmasını talep ediyor, meslektaşlarımızı da ölüm orucu eylemlerini sonlandırmaya davet ediyoruz” çağrısı yapıldı.
Çağdaş Hukukçular Derneği’ne (ÇHD) yönelik operasyonun ardından Kasım 2017’de tutuklanan 18 avukatta toplam 159 yıl hapis cezası verildiği hatırlatılan, ‘Yaşam kutsal, adil yargılanma ve adalet haktır’ başlıklı açıklamada, “Meslektaşlarımızın talepleri muhataplarınca karşılanamaz nitelikte ve olağanüstü istemler değildir. Meslektaşlarımızın yargılama sürecinde birçok hukuksuzluk tespit edilmiştir” denildi.
Açıklamanın tamamı şu şekilde:
5 Nisan Avukatlar Gününü henüz geride bıraktık. Yaklaşık 2 buçuk yıldır tutuklu bulunan meslektaşlarımız bir süredir adil yargılanma ve adalet talebiyle açlık grevi yapmaktaydılar. Ancak hukuk ve insan hakları alanında çalışan dernekler tarafından yapılan basın açıklaması ile meslektaşlarımızdan Av.Aytaç ÜNSAL ve Av.Ebru TİMTİK'in açlık grevi eylemlerini ölüm orucuna çevirdiklerini öğrendik. Şüphesiz insan yaşamından değerli ve önemli bir şey yoktur. Bizce meslektaşlarımızın talepleri muhataplarınca karşılanamaz nitelikte ve olağanüstü istemler değildir.
‘ADİL YARGILANMA HAKKINA AYKIRI UYGULAMALAR’
Baro Başkanlarımız ve çokça meslektaşımız tarafından meslektaşlarımızın yargılandıkları İstanbul 37.Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki dava celseleri yerinde takip edilmiş ve yargılama sürecinde birçok hukuksuzluk tespit edilmiştir. Hatırlanacağı üzere; yargılandıkları davanın ilk duruşmasında meslektaşlarımızın tamamı hakkında mahkeme tarafından tahliye kararı verilmesine rağmen, tahliyeleri saatlerce geciktirilmiş, tahliye olmalarının hemen ardından savcılığın itirazı ile haklarında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartılmış, hukuksuz bir süreç sonunda meslektaşlarımız yeniden tutuklanmıştır. Tahliye kararı veren mahkeme heyeti ise dağıtılarak yerlerine başka bir heyet atanmıştır. Tüm yargılama aşamasında ceza yargılamasının temel ilkelerine, adil yargılanma hakkına aykırı uygulamalarda bulunulmuş; tanık/gizli tanık ifadeleri ile varlığı meçhul bazı belgelere dayanılarak 18 meslektaşımız hakkında 159 yıl hapis cezası verilmiştir.
‘HUKUKİ BİR HAKTIR’
Meslektaşlarımızın savunma hakları kısıtlanmış, istedikleri deliller toplanmamış, tanıklar dinlenmemiş, son sözleri dahi sorulmaksızın haklarında mahkûmiyet hükümleri tesis edilmiştir. Tarafsız bir mahkemece yargılanmayı ve devletin kendi çıkardığı yasalar ile taraf olduğu uluslararası sözleşmelere uymasını talep etmek, doğal, hukuki ve meşru bir haktır. Meslektaşlarımızın talepleri de bu temel haklarını kullanmaktan ibarettir. Covid-19 salgını nedeniyle alınan tedbirler ve avukat görüşmelerindeki sınırlandırmalar da göz önüne alındığında; haksızlığa uğradığını düşünen, adil yargılanma ve hukukilik talebinde bulunan meslektaşlarımızın tamamen tecrit edilmiş halde ve halen tutuklu bulunmaları da üzücüdür.
‘ÜZGÜN VE KAYGILIYIZ’
Meslektaşlarımızın seslerini kamuoyuna duyurabilmek için ağır sonuçları olacak ölüm orucu yolunu tercih etmeleri karşısında üzgün ve kaygılıyız. Bizler aşağıda imzası bulunan Baro Başkanları olarak; Adil bir yargılamanın ölümler olmaksızın da sağlanabileceğini, tarafsız ve adil bir muhakemenin herkes için bir hak olduğunu hatırlatarak, Tutuklu meslektaşlarımızın yasal ve insani taleplerinin bir an önce karşılanarak tahliye edilmelerini ve adil yargılanma koşullarının sağlanmasını talep ediyor, Meslektaşlarımızı da ölüm orucu eylemlerini sonlandırmaya davet ediyoruz. Tüm yetkilileri ve kamuoyunu oldukça hassas bu duruma karşı duyarlı olmaya çağırıyoruz.”
Adana Barosu Başkanı Av. Veli KÜÇÜK
Adıyaman Barosu Başkanı Av. Mustafa KÖROĞLU
Amasya Barosu Başkanı Av. Ahmet Melik DERİNDERE
Ankara Barosu Başkanı Av. R.Erinç SAĞKAN
Antalya Barosu Başkanı Av. Polat BALKAN
Artvin Barosu Başkanı Av. Ali Uğur ÇAĞAL
Aydın Barosu Başkanı Av. Gökhan BOZKURT
Balıkesir Barosu Başkanı Av. Erol KAYABAY
Batman Barosu Başkanı Av. Abdülhamit ÇAKAN
Bingöl Barosu Başkanı Av. Hanifi BUDANCAMANAK
Bitlis Barosu Başkanı Av. Fuat ÖZGÜL
Bolu Barosu Başkanı Av. Sabri ERHENDEKÇİ
Burdur Barosu Başkanı Av. Ramazan GEDİK
Bursa Barosu Başkanı Av. Gürkan ALTUN
Çanakkale Barosu Başkanı Av. Bülent ŞARLAN
Denizli Barosu Başkanı Av. Müjdat İLHAN
Diyarbakır Barosu Başkanı Av. Cihan AYDIN
Düzce Barosu Başkanı Av. Azade AY
Gaziantep Barosu Başkanı Av. Bektaş ŞARKLI
Hakkari Barosu Başkanı Av. Av. Ergün CANAN
Hatay Barosu Başkanı Av. Ekrem DÖNMEZ
İstanbul Barosu Başkanı Av. Mehmet DURAKOĞLU
İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan YÜCEL
Kırklareli Barosu Başkanı Av. Turgay HINIZ
Kocaeli Barosu Başkanı Av. Bahar GÜLTEKİN CANDEMİR
Manisa Barosu Başkanı Av. Ali ARSLAN
Mardin Barosu Başkanı Av. İsmail ELİK
Mersin Barosu Başkanı Av. Bilgin YEŞİLBOĞAZ
Muş Barosu Başkanı Av. Feridun TAŞ
Ordu Barosu Başkanı Av. Haluk Murat POYRAZ
Siirt Barosu Başkanı Av. Nizam DİLEK
Şanlıurfa Barosu Başkanı Av. Abdullah ÖNCEL
Şırnak Barosu Başkanı Av. Nuşirevan ELÇİ
Tekirdağ Barosu Başkanı Av. Sedat TEKNECİ
Trabzon Barosu Başkanı Av. Sibel SUİÇMEZ
Tunceli Barosu Başkanı Av. Kenan ÇETİN
Van Barosu Başkanı Av. Zülküf UÇAR
Yalova Barosu Başkanı Av. Fedayi DOĞRUYOL
Zonguldak Barosu Başkanı Av. Özel EROĞLU
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