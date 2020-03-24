Basın Konseyi’nden TBMM’ye çağrı: ‘Gazeteciler serbest bırakılsın’

24 Mart 2020 Salı, 00:04

Konseyi’nin yaptıkları yazılı açıklamasında, Sulh Ceza Hakimlikleri tarafından verilen tutuklama kararlarının kendi mevzuatımıza da uluslararası sözleşmelere de aykırı olduğu vurgulanarak, “Tüm ülkelerle birlikte Türkiye’nin de teyakkuza geçtiği böyle bir dönemde, tutuklu gazetecilerin derhal salıverilmesini istiyoruz. Aksi takdirde, bu vebalin altında tüm yetkililerle birlikte insanlık kalacaktır” denildi. Basın Konseyi Yüksek Kurulu adına Başkan Pınar Türenç’in yaptığı açıklamada özetle şu ifadelere yer verildi: “En son 6 gazetecinin de, sadece gazetecilik yaparak haber paylaşmalarına rağmen, önce gözaltılar ardından gelen tutuklama kararları sonucu, cezaevlerine konulmalarını kabul etmedik, edemeyiz de. Şu anda bu çok zor koşullarda ve sağlığı tehdit eden süreçte, tüm basın mensuplarının tutuldukları cezaevlerinden derhal çıkartılmalarını bekliyoruz. TBMM’nin saygıdeğer üyelerinin, başta demokrasi ve hukukun üstünlüğü prensipleri çerçevesinde, gazetecilik yaptıkları için tutuklanan gazetecilerin serbest bırakılmaları yolunda, salgın hastalığın da dikkate alınarak, bu konudaki hassasiyetlerinin, tarihi bir karar olacağını hatırlatıyoruz. ”