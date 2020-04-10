Başkan Serdar Aksoy pazarda maske dağıttı
Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, Menemen’de kurulan pazar yerini ziyaret ederek, alınması gereken önlemler, dikkat edilmesi gereken konularla ilgili sohbet etti, alışveriş sırasında takılması için maske dağıttı.
Konu ile ilgili sosyal medya hesabından da paylaşımda bulunan Başkan Aksoy, “Pazar yerlerimizin giriş noktalarında oluşturduğumuz dezenfekte masalarında vatandaşlarımıza ateş ölçümü yapıyor ve maske dağıtıyoruz.Ayrıca pazarcı esnafımıza maske ve eldiven dağıtıp, sosyal mesafeyi korumaları ve ürünlerin seçilmemesi konusunda cbilgilendirme yapıyoruz” dedi.
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