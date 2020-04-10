Başkan Serdar Aksoy pazarda maske dağıttı

Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, Menemen’de kurulan pazar yerini ziyaret ederek, alınması gereken önlemler, dikkat edilmesi gereken konularla ilgili sohbet etti, alışveriş sırasında takılması için maske dağıttı.

İZMİR / Cumhuriyet
10 Nisan 2020 Cuma, 08:03

Konu ile ilgili sosyal medya hesabından da paylaşımda bulunan Başkan Aksoy, “Pazar yerlerimizin giriş noktalarında oluşturduğumuz dezenfekte masalarında vatandaşlarımıza ateş ölçümü yapıyor ve maske dağıtıyoruz.Ayrıca pazarcı esnafımıza maske ve eldiven dağıtıp, sosyal mesafeyi korumaları ve ürünlerin seçilmemesi konusunda cbilgilendirme yapıyoruz” dedi.


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