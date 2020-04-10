Başkan Serdar Aksoy pazarda maske dağıttı

10 Nisan 2020 Cuma, 08:03

Konu ile ilgili sosyal medya hesabından da paylaşımda bulunan Başkan Aksoy, “Pazar yerlerimizin giriş noktalarında oluşturduğumuz dezenfekte masalarında vatandaşlarımıza ateş ölçümü yapıyor ve maske dağıtıyoruz.Ayrıca pazarcı esnafımıza maske ve eldiven dağıtıp, sosyal mesafeyi korumaları ve ürünlerin seçilmemesi konusunda cbilgilendirme yapıyoruz” dedi.