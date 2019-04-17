Derbinin kazananı Fenerbahçe...

İki galibiyete ulaşacak ekibin yarı finale yükseleceği serinin ikinci maçı, 20 Nisan Cumartesi günü siyah-beyazlı ekibin ev sahipliğinde BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde oynanacak.
Maçın başında hücumlardan boş dönen Beşiktaş karşısında Plum'un dış atışlardan Vaughn'ın da pota altından kaydettiği sayılarla 5. dakikada farkı çift hanelere (15-5) çıkartan Fenerbahçe, ilk çeyreği 29-14 önde tamamladı.
İkinci periyoda da iyi başlayan Fenerbahçe, dış atışlardan ürettiği sayılarla 16. dakikada farkı 25 sayıya taşıdı: 43-18. Rahat sayılar bulmaya devam eden sarı-lacivertli ekip, soyunma odasına 49-28 üstün gitti.
Karşılaşmanın ikinci yarısında farkın kapanmasına izin vermeyen ve final periyoduna 78-56 üstün giren Fenerbahçe, salondan 105-80 galip ayrıldı.
Salon: Metro Enerji
Hakemler: Emin Moğulkoç, Tekin Özübir, İzel Deniz Pehlivan
Fenerbahçe: Birsel Vardarlı Demirmen 6, Plum 25, Tuğçe Canıtez 11, Vaughn 11, Verameyenka 13, Ayşe Cora 11, Özge Yavaş 2, Zandalasini 21, Esra Ural Topuz 3, Merve Arı, Tilbe Şenyürek 2
Beşiktaş: Esra Erden Atacan 6, Mitchell 34, Kübra İmren Siyahdemir, Mircheva, Akhator 21, Epoupa 14, Egesu Kurtyemez 5, Bahar Yapar, Aleyna Baday
1. Periyot: 29-14
Devre: 49-28
3. Periyot: 78-56
Beş faulle oyundan çıkan: 34.48 Ayşe Cora (Fenerbahçe)