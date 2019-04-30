BOTAŞ seriyi 2-1'e getirdi

Kadınlar Basketbol Süper Ligi Play-Off yarı final üçüncü maçında BOTAŞ, kendi sahasında ağırladığı Çukurova Basketbol'u 82-72 yenerek seride durumu 2-1'e getirdi.
Toplam 3 galibiyete ulaşacak takımın finale yükseleceği serinin dördüncü maçı, 2 Mayıs Perşembe günü yine Ankara'da oynanacak.
BOTAŞ: 82 - ÇUKUROVA BASKETBOL: 72
SALON: Ankara
HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Murat Ciner, Fatih Güler
BOTAŞ: Büşra Akbaş 13, Olcay Turgut Çakır 16, Cuic 14, Krivacevic 14, Williams 13, Kübra Erat 6, Garrick 6
ÇUKUROVA BASKETBOL: Pelin Derya Bilgiç 5, Gray 23, Gökşen Fitik 3, Ndour 11, Bone 16, Sevgi Uzun, Şaziye İvegin Üner 12, Meltem Avcı 2
1. PERİYOT: 19-10
İLK YARI: 37-27
3. PERİYOT: 61-51