Fenerbahçe seriyi eşitledi

Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarıfinal 4. maçında Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray’ı 57-49 yenerek seride durumu 2-2’ye getirdi. Üç galibiyete ulaşacak ekibin finale yükseleceği serinin 5. maçı 4 Mayıs Cumartesi günü Fenerbahçe’nin ev sahipliğinde oynanacak. Müsabakayı, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak, yardımcı başkan Yusuf Günay, futbol takımı teknik direktörü Fatih Terimve futbolcular Ryan Donk ile Marcao da protokol tribününden takip etti. Taraftarlarının sevgi gösterinde bulunduğu Donk ve Marcao, tribünlerin “üçlü” çektirme isteğini kırmadı.

GALATASARAY: 49 - FENERBAHÇE: 57

SALON: Ahmet Cömert

HAKEMLER: Mehmet Keseratar, Ergin Sarı, Süleyman Dağder Dağlı

GALATASARAY: Jefferson 16, Işıl Alben 5, Abdi 11, Macaulay 13, İnci Güçlü 2, İrem Naz Topuz 2, Sinem Ataş, Eda Şahin, Sude Yılmaz, Grigalauskyte

FENERBAHÇE: Birsel Vardarlı Demirmen 9, Plum 12, Tuğçe Canıtez 14, Zandalasini 16, Vaughn 2, Ayşe Cora, Özge Yavaş, Stokes 4

1. PERİYOT: 17-18

İLK YARI: 25-29

3. PERİYOT: 32-41