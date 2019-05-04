Fenerbahçe evinde 72 maç sonra yenildi

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında Fenerbahçe Beko evinde Banvit'i konuk etti.

Karşılaşmanın ilk yarsı dengeli bir oyuna sahne olurken, ev sahibi takım soyunma odasına 44-37 önde giren taraf oldu. Soyunma odasından daha iyi dönen taraf Bandırma ekibi oldu. Banvit 3. çeyrekte savumadaki sertliği arttırdı ve bu çeyreği 53-58 önde bitiren taraf oldu. 4. çeyrekte D.J Shelton ve Jordan Morgan'ın etkili oyunu Banvit'in maçı kazanmasında büyük pay sahibi olurken, Bandırma ekibi bu sezon Fenerbahçe'yi ligde ikince kez mağlup etmiş oldu.

Öte yandan Fenrbahçe Beko bu sonuç ile, 26 Ekim 2015'ten bu yana ilk defa iç sahada lig maçını kaybetmiş oldu.

Bu sonuç ile sarı-lacivertli ekip ligde bu sezon 4. mağlubiyetini alırken, Banvit ise 14. galibiyetini aldı ve Play-off'a kalmayı garantiledi.

Fenerbahçe Beko' da en skorerler: Nicolo Melli 18, Kostas Sloukas 13, Ali Muhammed 9

Banvit' de en skorerler: Morgan 23, Shelton 18, Perez 16

1.çeyrek: 20-18

2.çeyrek: 44-37 (24-19)

3.çeyrek: 53-58 (9-21)

4.çeyrek: 70-78 (17-20)