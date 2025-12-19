DEM Partili Cengiz Çandar Erdoğan’a seslendi: 'Dışişleri Bakanınıza ayar verin, kullandığı dil milyonlarca Kürt’ün kalbini kırıyor'

TBMM Genel Kurulu'nda 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi’nin görüşmeleri sırasında söz alan DEM Parti Milletvekili Cengiz Çandar, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın "Terörsüz Türkiye" adı verilen sürece ilişkin açıklamaları dolayısıyla AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulundu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın SDG’ye ilişkin sözlerini hatırlatan Çandar “‘Tekrar askerî yollara başvurmak istemiyoruz ancak SDG, ilgili aktörlerin sabrının tükenmekte olduğunu anlamalıdır’ deniliyor. Bu dil, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kullandığı dil midir” diye sordu.

Bu dilin Dışişleri Bakanı’nın SDG’ye yönelik sözleriyle örtüşmediğini belirtip “Bu tehdit dilidir” diyen Çandar, “Bu dille mi 1000 yıllık Kürt-Türk kardeşliğini güçlendireceksiniz?” ifadelerini kullandı.

Çandar, Erdoğan'a "Dışişleri Bakanınıza ayar verin. Sayın Dışişleri Bakanı’nın kullandığı dil, yaptığı imalar, üstü kapalı tehditler Türkiye’de ve Suriye’de her yerde milyonlarca Kürt’ün kalbini kırıyor ve Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘Hep beraber yazmaya başlayacağız’ dediği destanın yazılmasını imkânsız hale getiriyor" diye seslendi.

"BAHÇELİ'NİN DE AYNI DÜŞÜNCEDE OLDUĞUNDAN EMİNİM"

“Suriye Kürtlerini incitirseniz Türkiye Kürtlerini incitirsiniz. Türkiye Kürtlerini incitirseniz bu süreci sonuca ulaştıramazsınız” diyen Çandar şöyle devam etti:

"Çünkü -daha önce de bu kürsüden vurguladım- Türkiye Kürtlerini Suriye Kürtlerinden ayıramazsınız; tarih bir, coğrafya bir, dil bir, din bir, her şey bir. Türkiye ile Suriye arasındaki, Kürtlerin arasındaki sınır 1 metre enindeki demir yolu hattından ibarettir ve bu fiktif bir sınırdır. O nedenle Suriye Kürtlerini incitirseniz Türkiye Kürtlerini incitirsiniz; Türkiye Kürtlerini incitirseniz, süreci nihayete erdiremezsiniz. Sayın Tayyip Erdoğan'ın ve tabii ki bu sürecin önünü açmakta, hatta başını çekmekte tarihî bir rol oynamış olan Sayın Devlet Bahçeli'nin bu konuda aynı düşüncede olduğundan eminim. Bütün bunlardan ötürü kullanılan dil, ağzımızdan çıkan ve çıkacak her sözcük sürecin selameti için çok ama çok önemli sayın milletvekilleri. Sürecin dilini oluşturamazsak bu sürecin başarısı için olmazsa olmaz şart olan toplumsal rıza ve toplumsal desteği de oluşturamayız. Bu konuda üzülerek söylemeliyim, siz sayın iktidar partisi mensupları, gereken özen ve çabayı göstermiyorsunuz, göstermediniz."