Martı Tag’ın iptali istemiyle açılan davada yine karar çıkmadı

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası, İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası, Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası, İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatifi ve Sabiha Gökçen Havaalanı Taşıma ve İşletme Kooperatifi 2023 yılında Martı Tag hakkında “korsan taşımacılık ve haksız rekabet” suçlamasıyla şikayetçi oldu.

Yaklaşık 2 yıldır devam eden davanın 6. duruşması bugün İstanbul 14. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde görüldü.

DURUŞMA BİR KEZ DAHA ERTELENDİ

Mahkeme, uyuşmazlığın çözülebilmesi için gerekli ve zorunlu olan bilirkişi raporunun eksik olduğu, bu hali ile karar verilmesinin mümkün olmadığı dolayısıyla ek rapor alınması gerektiğini belirterek, duruşmayı 24 Haziran 2026 tarihine erteledi.

ADLİYE ÖNÜ ‘SARI’ VE ‘YEŞİL’ OLARAK İKİYE BÖLÜNDÜ

Sabah erken saatlerden itibaren taksi ve Martı tag sürücüleri Çağlayan Adliyesi önünde toplanmaya başladı. Meydan adeta ikiye bölündü; bir tarafta sarı şapka takan taksiciler, diğer tarafta ise paylaşımlı yolculuk yapan ve yeşil şapka takan Martı TAG’cılar vardı.

İki grubun karşı karşıya gelmemesi için çok sayıda çevik kuvvet ekibi güvenlik önlemi aldı. Onlarca TOMA iki grubun arasında bekledi.