S Sport: Enes Kanter oynadığı için maçları yayınlamayacağız

Türkiye’de NBA maçlarının yayın haklarını elinde bulunduran S Sport, NBA Batı Konferansı Finali’nde karşı karşıya gelecek olan Enes Kanter’in takımı Portland Trail Blazers ile Golden State Warriors’ın karşılaşmalarını yayınlayamayacağını açıkladı.

Reuters’a konuşan S Sport spikeri Ömer Saraç, “Warriors-Blazers maçlarını yayınlayamayacağımızı net olarak söyleyebilirim” dedi. BBC Türkçe’nin aktardığı haberde Saraç, “Dahası, Portland finale çıkarsa onu da yayınlamayacağız. Bu bizimle ilgili bir durum değil ama durum da bu” diye konuştu.

Reuters’a konuşan bir S Sport yetkilisi de yalnızca Toronto Raptors ile Milwaukee Bucks arasındaki Doğu Konferansı Finallerini yayınlayacaklarını açıkladı. Reuters, Türkiye’de maçları izlemek isteyenlerin NBA’in ücretli internet platformları olan NBA TV ve NBA International üzerinden seyredebileceğini duyurdu. Enes Kanter, FETÖ'ye verdiği açık destekle biliniyor.