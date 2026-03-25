Trans doktor Larin Kayataş, meslekten men edildiğini açıkladı: 'Bana yapılanların normalleşmesini kabul etmiyorum'

Trans kadın doktoru Larin Kayataş, memuriyetten ikinci kez men edildiğini açıkladı. Kayataş, men edilmesinin ardından hakkında ceza davası açıldığını ve hapis istemiyle yargılandığını duyurdu.

Konu hakkında kamuoyundan destek isteyen Kayataş, "Kamuoyunun bu hukuksuzluğu bilmesini, buna sessiz kalmamasını ve dayanışmayı büyütmesini istiyorum. Çünkü bana yapılanların normalleşmesini kabul etmiyorum. Çünkü bu ülkede bir hekimin, bir trans kadının ve bir insanın hayatı bu kadar kolay hedef alınmamalıdır" dedi.

"HAYATIMIN BÜTÜNÜ HEDEF ALINDI"

Doktor Kayataş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Ben Dr Larin Kayataş.Türkiyenin ilk açık kimlikli trans kadın doktoruyum. Sağlık Bakanlığı tarafından “mahkeme kararına” rağmen 2.defa devlet memuriyetinden men edilip,kamudaki doktorluk görevime son verildi.Bununla da yetinilmedi,hemen ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına hakkımda suç duyurusunda bulunuldu,adıma ceza davası açıldı ve bugün hapis istemiyle yargılanıyorum.

Yalnızca doktorluk mesleğim değil;özgürlüğüm,geleceğim,varlığım kısaca hayatımın bütünü hedef alındı.

"10 YILLIK CİDDİ BİR EMEKLE ELDE ETTİĞİM..."

4 yıl Vehbi Dinçerler Fen Lisesi, 6 yıl Çapa Tıp Fakültesi olmak üzere en az 10 yıllık çok ciddi bir emekle elde ettiğim doktorluğumun kamudaki görevine tek taraflı ve hukuksuz biçimde son verildi.

Ben bir trans kadın,bir doktor ve bir insan olarak bütün bunlar karşısında çok öfkeliyim! Çünkü burada yalnızca bir idari işlemden söz etmiyoruz.Burada çalışma hakkının gaspı,sistematik dışlama,kurumsal cezalandırma ve insanlık onurunu zedeleyen çok ağır bir süreç söz konusu. Bunun adı açıkça zulüm!

Üstelik yaşadığım süreç yalnızca idari yaptırımlarla sınırlı kalmadı,Sağlık Bakanlığı tarafından atanan bir müfettiş ile hakkımda 10 ay boyunca eklerle birlikte 924 sayfa rapor hazırlandı. Kişisel verilerime erişilmeye çalışıldı.Çalıştığım kurumda çok sayıda sağlık personeliyle benim hakkımda görüşmeler yapıldı.Etek boyuma dair ifadeler rapora geçirildi.Özel hayatım ciddi bir mesai harcanarak incelendi ve bütün bunların ardından ceza süreci başlatıldı.Bana yönelik bu yaklaşım:sistematik,ısrarlı ve ağır sonuçlar doğuran bir dışlama,yıldırma pratiğine dönüşmüş durumda.

Sağlık Bakanlığının görevi bir doktorun özel hayatını ciddi bir mesai harcayarak incelemek değil,bu ülkenin sağlık politikalarını geliştirmektir.

Bu mesele yalnızca beni ilgilendirmiyor,bu mesele başta translar olmak üzere tüm Lgbti+ları,bu ülkenin doktorlarını,kadınlarını ve hak ihlaline uğrayan herkesi ilgilendiriyor.

Bu açıklamayı yalnızca yaşadıklarımı anlatmak için değil,gerçeği görünür kılmak için yapıyorum. Kamuoyunun bu hukuksuzluğu bilmesini,buna sessiz kalmamasını ve dayanışmayı büyütmesini istiyorum.Çünkü bana yapılanların normalleşmesini kabul etmiyorum.Çünkü bu ülkede bir hekimin,bir trans kadının ve bir insanın hayatı bu kadar kolay hedef alınmamalıdır.Önümüzdeki günlerde bu süreç nedeniyle uğradığım hak kayıpları ve işsiz bırakılmam karşısında maddi desteği de içeren bir dayanışma kampanyası başlatacağım.Bu hukuksuzluk karşısında sesini,dayanışmasını ve imkanı olanlar için maddi desteğini esirgemeyen herkese şimdiden teşekkür ederim."

BASINA VE KAMUOYUNA;



Herkese Merhabalar



— Larin (@askolandin) March 24, 2026

NE OLMUŞTU?

Trans doktor Larin Kayataş hakkında daha önce de meslekten men edilme kararı verilmişti ancak Temmuz 2023 tarihinde mahkeme, Kayataş'ın meslekten men edilmesinin hukuka aykırı olduğuna ve görevine iade edilmesine hükmetmişti.