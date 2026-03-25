Son Dakika... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 'Kapki' talebi: 'İvedi olarak...'

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB 'itirafçısı' Murat Kapki’nin mahkemeye verdiği dilekçenin 'ivedi olarak' kendilerine gönderilmesini talep etti.

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi, ‘ivedi’ talep üzerine, Murat Kapki’nin kendilerine verdiği dilekçeyi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdi.

Kapki söz konusu dilekçede, ifadesini geri çekerek, yönlendirmeyle ifade verdiğini, kandırıldığını dile getirmiş, savcıyla görüşmesini ve birçok ismi paylaşmıştı.

Kapki dilekçesinde “Savcıların benim örgüt üyesi olmadığımı anlaması ve ailemi korumak adına bir takım ifadeler verdim. Bu ifademde benden önce ifade veren ve tahliye olan Servet Yıldırım'ın, bir de Eyüp Subaşı'nın basına yansıyan ifadelerine benzer şeyleri ben de söyledim” ifadelerini kullanmıştı.