Son Dakika... İran'dan kritik 'işgal' çıkışı: 'Herhangi bir adım atarlarsa...'

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, "Bazı bilgilere göre İran’ın düşmanları bölgedeki bir ülke aracılığıyla İran’a ait bir adayı işgal etmeye hazırlanıyor. Herhangi bir adım atarlarsa, söz konusu ülkenin hayati altyapısı amansız saldırıların hedefi olacaktır" dedi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt "İran rejimi bir çıkış yolu arıyor, ezildiklerinin farkındalar. Eğer İran askeri olarak yenildiklerini ve yenilmeye devam edeceklerini fark edemezse, ABD Başkanı Donald Trump daha önce hiç almadıkları kadar sert bir darbe aldıklarından emin olacak. ABD Başkanı Donald Trump blöf yapmıyor. Cehennemi yaşatmaya hazır. İran yeniden yanlış hesap yapmamalı" ifadelerini kullanmıştı.

Bununla beraber, ABD medyası, Savunma Bakanlığının (Pentagon), 82. Hava İndirme Tümeni'nden yaklaşık 3 bin askeri "İran'la savaş" dolayısıyla Ortadoğu'ya göndermeye hazırlandığını iddia etmişti.

Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, iki ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberinde, Pentagon'un Ortadoğu'ya asker göndermeye hazırlandığını yazmıştı.

Haberde, 82. Hava İndirme Tümeni'nden yaklaşık 3 bin askerin "İran'la savaşa destek" amacıyla Pentagon tarafından Ortadoğu'ya gönderilmesi konusunda son aşamaya gelindiği, ancak henüz resmi talimatın verilmediği belirtilmişti.