Osmangazi Köprüsü’nden atlayan kadının sosyal medya fenomeni Kübra Karaaslan olduğu ortaya çıktı

Olay, Osmangazi Köprüsü üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, köprüye gelen sosyal medya fenomeni Kübra Karaaslan, henüz bilinmeyen bir nedenle korkulukları aşarak kenara geçti.

Durumu fark eden çevredeki sürücüler ve yurttaşlar, Karaaslan'ı ikna etmek için seferber oldu. Çevredekilerin uzun süren ikna çabalarına ve müdahalelerine rağmen Karaaslan, kendini metrelerce yüksekten boşluğa bıraktı.

Sosyal medyada da paylaşılan görüntülerde, vatandaşların ikna etmeye çalıştığı esnada Karaaslan'ın kendini aniden aşağıya bıraktığı görüldü.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler tarafından yapılan çalışmada, yaşamını yitiren kişinin Kübra Karaaslan olduğu tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.