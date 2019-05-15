Dev ekranda Dörtlü Final heyecanı

THY Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final'e sayılı günler kala, temsilcilerimiz Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes, Dörtlü Final'de karşı karşıya gelecek ve Türk basketbolu adına tarihi bir gece yaşatacak. Ataşehir Belediyesi ise, Dörtlü Final heyecanını Cumhuriyet Parkı'na kurulacak dev ekrandan yayınlayacak.

Dev ekranda dev maçlar

Müjdeli haberi sosyal medya hesabından veren Ataşehir Belediyesi, "Ülkemizi EuroLeague'de Final Four'da temsil eden Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes müsabakalarını gelin dev ekranda hep beraber izleyelim" diyerek duyurdu.