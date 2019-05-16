Bucks, Doğu finalinde 1-0 önde

Normal sezonun lideri Milwaukee Bucks, Doğu Konferansı final serisi ilk maçında, ligin 2. en yüksek galibiyet yüzdesine sahip Toronto Raptors'ı 108-100 mağlup etti.

Ev sahibi Bucks'ta Brook Lopez 29 sayı, 11 ribaunt, 4 blok, Giannis Antetokounmpo 24 sayı, 14 ribaunt, 6 asist ve Khris Middleton 11 sayı, 11 ribauntla "double double" yaptı. Milli basketbolcu Ersan İlyasova ise 7 sayı, 3 ribauntluk katkıda bulundu.

Raptors'ta Kawhi Leonard'ın 31 sayı, 9 ribaunt ve Kyle Lowry'nin 30 sayı, 8 ribauntluk performansı galibiyete yetmedi.

Serinin 2. karşılaşması da Bucks'ın sahasında oynanacak.