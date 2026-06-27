Tamar Tanrıyar'dan tehdit gibi sözler: Cumhurbaşkanı'nın ailesine 4 gün süre verdi

Youtube kanalı üzerinden CHP’yi ve bazı CHP’li isimleri hedef alan paylaşımlarda bulunan Tamar Tanrıyar'ın hedefi bu kez AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ailesi oldu.

Tanrıyar, dün akşamki yayınında Turkuvaz Medya'nın sahibi Albayrak ailesine seslendi. Turkuvaz Medya'nın Sözcü gazetesinin dağıtımını yaptığını hatırlatan Tanrıyar, "Onları şimdilik uyarıyorum. Acele kopun bunlardan. Size 1 Temmuz'a kadar müsaade. Koptunuz koptunuz, yoksa beni susturamazsınız" ifadelerini kullandı.

Turkuvaz Dağıtım A.Ş.'nin AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak'ın kardeşi Serhat Albayrak'a ait olduğu biliniyor.

"SENİ DE YEŞİLLENDİRECEĞİM"

Tanrıyar, iktidara yakın çok yakın bir medya grubunu da isim vermeden tehdit ederek "Hani Sözcü'nün patronu FETÖ'den aranmasına rağmen yeni bir gazete daha çıkardı ya? Bunun nasıl olduğunu sorgularken bir baktım, ülke içinden bir medya grubunun sahibiyle ortakmış. Halk TV değil, hükümete yakın görünen bir mecra. Bunlar tüm planları Londra ve İsviçre'de buluşarak hayata geçirmişler. Yeni bulduğum bir kripto, seni de yeşillendireceğim merak etme."

CHP lideri Özgür Özel ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, sosyal medya üzerinden kendilerine yönelik, "hakaret" ve "iftira" içerikli yayınlar yaptığı gerekçesiyle Tamar Tanrıyar hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.