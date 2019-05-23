TOFAŞ, Beşiktaş'ı devirdi

Bu galibiyetle TOFAŞ, seride 1-0 öne geçerken seride 2. maç Pazar günü İstanbul’da oynanacak ve TOFAŞ o maçı da kazanırsa yarı finale yükselecek.

Beşiktaş‘ın dış atışlardan TOFAŞ’ın ise pota altından bulduğu sayılarla maç başlarken ilk çeyrek ev sahibi ekibin 23-20’lik üstünlüğüyle sonuçlandı. İkinci çeyrekte iki takım da üçlük düellosuna girerken bol skorlu geçen çeyrek sonunda TOFAŞ, soyunma odasına 48-45 önde gitti.

Üçüncü çeyrekte Beşiktaş hücumda üretmekte zorlanırken TOFAŞ, Mejia’nın ürettiği sayılarla farkı açtı ve son çeyreğe 72-58 önde girdi. Son çeyrekte maç TOFAŞ’ın istediği tempoda giderken ev sahibi ekip farkı giderek açarak maçı kazandı.

Harika bir ikinci yarı oynayan Sammy Mejia 28 sayı, 7 ribaund ve 4 asistle maça damga vururken Travis Trice 17 sayı, 10 asist, Yiğit Arslan 16 sayı, 5 ribaund, Frank Elegar 13 sayı, 6 ribaund ve Barış Ermiş 7 sayı, 10 asist yaptı.

Beşiktaş’ta Joe Alexander 20 sayıyla takımının en skoreri olurken Kyle Gibson 18 sayı, 4 ribaund, 4 asist, Robin Benzing 15 sayı ve Kenan Sipahi 7 sayı, 7 asistle oynadı.

Karşılaşmanın çeyrek skorları:

1. çeyrek sonucu: 23-20

2. çeyrek sonucu: 48-45 (25-25)

3. çeyrek sonucu: 72-58 (24-13)

4. çeyrek sonucu: 102-76 (30-18)