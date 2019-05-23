TOFAŞ, Beşiktaş'ı devirdi

Playoff serisinin ilk maçında TOFAŞ, Beşiktaş Sompo Japan’ı konuk etti. Oldukça bol skorlu başlayan maçta ilk yarıda Beşiktaş, TOFAŞ’ın üçlüklerine karşılık verebilse de ikinci yarıda Sammy Mejia da devreye girince Bursa ekibi giderek farkı açtı ve sahadan 102-76 galip ayrıldı.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 23 Mayıs 2019 Perşembe, 19:56

Bu galibiyetle TOFAŞ, seride 1-0 öne geçerken seride 2. maç Pazar günü İstanbul’da oynanacak ve TOFAŞ o maçı da kazanırsa yarı finale yükselecek.

Beşiktaş‘ın dış atışlardan TOFAŞ’ın ise pota altından bulduğu sayılarla maç başlarken ilk çeyrek ev sahibi ekibin 23-20’lik üstünlüğüyle sonuçlandı. İkinci çeyrekte iki takım da üçlük düellosuna girerken bol skorlu geçen çeyrek sonunda TOFAŞ, soyunma odasına 48-45 önde gitti.

Üçüncü çeyrekte Beşiktaş hücumda üretmekte zorlanırken TOFAŞ, Mejia’nın ürettiği sayılarla farkı açtı ve son çeyreğe 72-58 önde girdi. Son çeyrekte maç TOFAŞ’ın istediği tempoda giderken ev sahibi ekip farkı giderek açarak maçı kazandı.

Harika bir ikinci yarı oynayan Sammy Mejia 28 sayı, 7 ribaund ve 4 asistle maça damga vururken Travis Trice 17 sayı, 10 asist, Yiğit Arslan 16 sayı, 5 ribaund, Frank Elegar 13 sayı, 6 ribaund ve Barış Ermiş 7 sayı, 10 asist yaptı.

Beşiktaş’ta Joe Alexander 20 sayıyla takımının en skoreri olurken Kyle Gibson 18 sayı, 4 ribaund, 4 asist, Robin Benzing 15 sayı ve Kenan Sipahi 7 sayı, 7 asistle oynadı.

Karşılaşmanın çeyrek skorları:

1. çeyrek sonucu: 23-20
2. çeyrek sonucu: 48-45 (25-25)
3. çeyrek sonucu: 72-58 (24-13)
4. çeyrek sonucu: 102-76 (30-18)

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Barış Ermiş