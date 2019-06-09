İTÜ devam dedi

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Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off finali üçüncü maçında Sigortam.net İTÜ Basket, konuk ettiği OGM Ormanspor'u 69-65 yenerek seride durumu 2-1'e getirdi.

İkinci çeyreğe 8-0'lık seriyle başlayan Sigortam.net İTÜ Basket, Ahmet Can Duran'ın basketleriyle 18. dakikada farkı 17 sayıya (38-21) taşıdı. Dış atışlardan bulduğu basketlerle OGM Ormanspor farkı azaltsa da İstanbul temsilcisi soyunma odasına 40-30 üstün gitti.

Rizvic'le pota altından sayılar üreten OGM Ormanspor karşısında Ömercan Engin ve Frink'le üç sayılık basketler bulan Sigortam.net İTÜ Basket, ilk çeyreği 18-13 önde tamamladı.

Üç galibiyete ulaşacak ekibin Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ne yükseleceği serinin dördüncü maçı, 11 Haziaran Salı günü Sigortam.net İTÜ Basket'in ev sahipliğinde oynanacak.

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