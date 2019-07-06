Clippers'tan dev hamleler

Serbest oyuncu statüsünde olan ve nereye gideceği NBA camiasının en merak ettiği konu haline gelen Kawhi Leonard, sonunda kararını verdi. Yıldız oyuncu, gelecek sezon Los Angeles Clippers forması giyecek. Los Angeles ekibi, aynı zamanda Paul George'un takası için OKC ile anlaşmaya vardı. Clippers, bu takas için 5 tane ilk tur draft seçimi, Danilo Gallinari ve Shai Gilgeous-Alexander'i Oklahoma City Thunder'a yollayacak.