Son dakika... Ümit Dikbayır, CHP'den istifa etti

Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa ettiğini açıkladı.

Dikbayır, istifasını bir açıklama ile duyurdu. Dikbayır'ın istifasıyla CHP'nin TBMM'deki sandalye sayısı 136'ya düştü.

"KARARIMIN SEBEBİ CHP'NİN TARİHİ, TABANI YA DA DEĞERLERİ DEĞİLDİR"

Ümit Dikbayır, "Bu kararımın sebebi Cumhuriyet Halk Partisi’nin tarihi, tabanı ya da değerleri değildir. İtirazım; bu partide en üst makamları işgal etmiş olmasına rağmen bugün hâlâ partiyi kendi kişisel hesaplarının, kırgınlıklarının ve siyasi hırslarının gölgesinden çıkaramayan anlayışadır" dedi.

Dikbayır şöyle devam etti:

"Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu partinin makamları, şahsi ikbalin ve geçmişin rövanşlarının sahnesi olamaz. Türkiye’ye umut olması gereken bir partinin, atanarak makama gelen bir kişinin kişisel hesaplaşmaları uğruna kutuplaşmanın, tasfiyelerin ve siyasi entrikaların içine sürüklenmesini doğru bulmuyorum.

Benim itirazım Cumhuriyet Halk Partisine değil; Cumhuriyet’in mirasını kendi siyasi varlığını sürdürmenin aracı hâline getirenleredir. Bu nedenle Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ediyorum."

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Bu kararımın sebebi Cumhuriyet Halk Partisi’nin tarihi, tabanı ya da değerleri değildir. İtirazım; bu partide en üst makamları işgal etmiş olmasına rağmen bugün hâlâ partiyi kendi kişisel hesaplarının, kırgınlıklarının ve siyasi hırslarının… — Ümit Dikbayır (@UmitDikbayir) June 23, 2026

İHRAÇ EDİLECEĞİ KONUŞULUYORDU

Ümit Dikbayır'ın, CHP'nin "butlan" yönetimi tarafından ihraç edileceği iddia ediliyordu.

Nefes'ten Mahir Bağış'ın haberine göre Kılıçdaroğlu'nun yeni ihraç listesinde yer alan isimlerin başında, İYİ Parti’den CHP’ye katılan Ankara Milletvekili Adnan Beker ile Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır geliyordu.

Kılıçdaroğlu yönetimi, daha önceki süreçte de 3 mevcut ve 3 eski il başkanının ihracını talep etmiş, ayrıca 5 ilde il başkanlarını görevden alarak yerlerine yeni atamalar gerçekleştirmişti.