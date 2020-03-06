Başsavcılık'tan MİT şehidi haberi kararı: "MİT şehidinin deşifresi organize bir eylem"
Libya'da yaşamını yitiren MİT mensubunun kimliği ve ailesinin açıklanmasıyla ilgili soruşturmada İstanbul Başsavcılığı'nın “organize eylem” tespiti yaptığı öğrenildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada, MİT mensubunun resmi giyimli fotoğrafının kurumsal ve resmi bir platformdan ele geçirildiği, cenaze görüntülerinin ise uzak bir mesafeden gizli olarak çekildiği belirtildi.
DHA'nın haberine göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, cenaze törenini uzak bir mesafeden gizlice görüntüleyen kişi ya da kişilerin tespit edilmesi için çalışma başlattı. Habere göre Başsavcılık, ayrıca MİT mensubunun fotoğrafının herhangi bir açık kaynaktan temin edilmesinin mümkün olmadığı, kurumsal ve resmi bir platformdan ele geçirildiği değerlendirmesi yaptı. Cenaze töreninin gizlice görüntülenmesi ve bu yolla kimliğinin, ailesinin deşifre edilmesinin bir plan dahilinde, organize eylem olduğu tespiti yapıldı.
Fotoğrafın görüntü kalitesini inceleyen Başsavcılık, kopyalanmış olmadığı sonucuna vardı.
MİT mensubunun cenazesi ile ilgili haber nedeniyle Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu ve gazeteci Hülya Kılınç tutuklanmış, Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan ifadeye çağrılmış, tutuklama istemiyle mahkemeye sevkedilmişti.
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