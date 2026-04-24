Ayaş Kaymakamı Muharrem Eligül tüm tuşlara bastı: Dini siyasete alet etmesi tepki çekti

Ayaş Kaymakamı Muharrem Eligül, hakkında çıkan, "Kaymakam talimatıyla belediye basın sorumlusu tören alanına alınmamıştır" haberlerine ilişkin basın açıklaması yaptı.

Kentin yerel internet sitelerinde yer alan habere göre, Eligül'ün 23 Nisan kutlamalarında Atatürk anıtına çelenk koyma törenine katılmadığı iddiası yer aldı. Eligül'ün ayrıca kapalı spor salonundaki törenlere basın mensuplarını aldırmadığı da ifade edildi.

Eligül'ün konu hakkında yaptığı açıklamasında sık sık dini ifadelere başvurması ve ilginç söylemler tepki çekti. Eligül paylaşımı kısa sürede silerken CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, metni paylaşarak Eligül'e tepki gösterdi.

Akdoğan, "Devletin kaymakamına bakar mısınız? Önce haddini aşmış, metnin başında ve sonunda geri olan zekasına dinimizi alet etmiş ve sonunda korkmuş bu metni kaldırmış. Çap bu. Kaymakam efendi, Bunları hangi kompleksle yaptığını da biliyorum. Ya haddini aşmayacaksın ya da söylediğinin arkasında duracaksın" ifadelerini kullandı.

pic.twitter.com/V7dhPSaR5g — Umut Akdoğan (@AKDOGANumut) April 24, 2026

"FOTOĞRAFI KİM ÇEKMİŞTİR UZAYLILAR MI"

Kaymakam Eligül'ün tepki çeken açıklamasında ise şu ifadeler yer aldı:

"Aziz ve Muhterem Ayaşlı Hemşehrilerim.

Ayaş Belediyesi’nin resmi hesaplarından ve bunun üzerine bazı basın organlarından paylaşılan “Kaymakam talimatıyla belediye basın sorumlusu tören alanına alınmamıştır” haberiyle ilgili zorunlu açıklama

Bir kere ben bu asılsız haberin neresini düzelteceğimi bilmiyorum. Belediye görevlileri tören alanında gayet özgür bir şekilde fotoğraf ve video çekimi yapmışlardır. Bu durum, zaten kendi paylaşımlarından da anlaşılmaktadır. Madem ben kamu gücünü kullanıp engellemişim de o kadar fotoğrafı kim çekmiştir uzaylılar mı

"YOLSUZLUK BAZI ÇEVRELERİN ÇOK İYİ BİLDİĞİ İŞ"

Ancak, mesele kamu gücünü kullanmaksa, ülke gündeminden takip ettiğimiz kadarıyla, kamu gücünü kullanıp ahaliye ve kendilerinden olmayanlara zulüm etmek, Şehrin Emini mevkiinde olması gerekirken gayri ahlaki işlerde ve fuhşiyatta bulunmak, bilumum yolsuzluk, iş insanlarından haraç istemek vermezlerse zabıta gönderip eşkiya gibi dükkan mühürletmek bazı çevrelerin çok iyi bildikleri işlerdir. Ellerindeki kamu gücüyle huzursuzluk çıkaran da bunların ta kendileridir.

"AKSİ HALDE ALLAHIM NE GÜNAH ETTİM DİYE ÜZÜLÜRDÜM"

Hz Peygamberimizin müjdesine nail olmuş Atamız Fatih Sultan Mehmet Han’ın türbesine edepsizlikle girip sandukasını tekmelemek de ruh kökü dışarda olanların tıynet ve cibilliyetinde vardır. Karanlık çevrelerin şahsıma saldırması da elhamdülillah doğru yolda olduğumun göstergesidir. Aksi halde Allahım ben ne günah ettim de bunlar bana muhabbet besliyor diye üzülürdüm. Yüce Allah’ın rahmet ve selameti üzerinize olsun"