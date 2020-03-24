‘Bedeni tazminat’ için standart geldi

24 Mart 2020 Salı, 06:00

Özellikle bedeni hasarlar nedeniyle uzun süren dava süreçlerine neden olan “Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarında”değişikliğe gidildi. Bununla değer kaybı, eşdeğer parça ve bedeni tazminat hesabında standardizasyon sağlandığı vurgulayan Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Atilla Benli, şöyle devam etti: “Bugüne kadar tazminat hesaplamalarına ilişkin düzenlemelerde tam bir açıklık olmaması hak sahipleri ile sigorta şirketleri arasında uyuşmazlığa yol açıyordu. Bu durum hak sahiplerinin almaları gereken tazminatı daha uzun sürelerde almalarının yanında hasar aracılarına ödenen masraflar nedeniyle hak sahiplerinin tazminat tutarlarında da kayıplara yol açıyordu. Bu kapsamda, yapılan değişikliklerin tazminat hesaplamalarında standardizasyonu ve sigortalılarımıza zamanında tazminat ödenmesini sağlayan bir yapı oluşmasını ve sektörümüzün sürdürülebilir bir mali yapıya kavuşmasını sağlayacağını düşünüyoruz.” Benli ayrıca trafik poliçelerindeki fiyat baskısının azalacağını belirtti.

Primde 2 aylık artış yüzde 30

TSB’nin açıkladığı verilere göre yılın ilk 2 ayında prim üretimi, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 29.7 artarak 14.8 milyar lira oldu. Bu kapsamda hayatdışı primi üretimi yüzde 19 artışla 12 milyar lira oldu. Kredilerindeki hareketlenme nedeniyle canlanan hayat braşındaki prim üretimi ise yüzde 110.4 artışla 2.8 milyar liraya ulaştı. Hayatdışı kapsamında ise hastalıksağlıkta yüzde 27.6 artışla 2.4 milyar liralık prim üretimine ulaşılması dikkat çekti.