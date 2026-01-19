Ankara'da alışveriş merkezinde bıçaklı kavga: 1 yaralı, 3 çocuk gözlem altında

Olay, saat 18.15 sıralarında Ankara’nın Etimesgut ilçesinde bir alışveriş merkezinde meydana geldi.

İddiaya göre, 18 yaşından küçük 2 grup arasında kız arkadaş meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma, kesici aletin kullanıldığı kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında suça sürüklenen çocuk D.Ç., kesici aletle M.E.B.’yi yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

1 KİŞİ YARALANDI

Darp ve kesici alet sebebiyle yaralanan M.E.B., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. AVM’de endişe yaralan olay anı ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

3 ÇOCUK YAKALANDI

Polis ekipleri, kesici aletle M.E.B.’ye saldıran D.Ç. ve olaya karıştığı belirlenen M.U. ile Ö.F.D. isimli suça sürüklenen çocukları yakaladı. Olayda kullanılan bıçak da ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Olaya karışan 3 suça sürüklenen çocuk emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek.