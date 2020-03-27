BEKİD stratejisi

27 Mart 2020 Cuma, 06:00

PROF. DR. YAMAN BARLAS (*)

1- “Yumuşak bastırma politikası” sonuç alıcı ve tutarlı bir strateji değil. Böyle bir strateji hastane yatışları eğrisini epey aşağıya çekse de yüksek sayıda hastalanma ve ölümler kaçınılmaz oluyor.

2- HEMEN ve SIKI Bastırma (Bu yola B diyelim): Acil sektörler ve işler dışında HERKES 2-3 hafta evde oturacak, acil olanlar dışında bir araya gelme, toplantı hiç yok.) Bu politika, vaka ve hastaneye yatış eğrisini tabii ki çok ciddi indirecek. Ölümler doğal olarak çok düşecek. Ama sırf bu da tam yeterli DEĞİL.

3- HEMEN hastane ve ‘esnek’ yoğun bakım ek kapasite yaratmak/yönetmek (Buna da EK diyelim). Çünkü sert bir bastırma sonrası bile var olan kapasite yetmeyecek. Acil olarak hastane odası, özel yatak, oksijen/cihaz/malzeme ve gerekli ‘personel’ artışı için en hızlı işe koyulmak gerekiyor (Çin bunu başardı). Eğer 2 ve 3. yöntemler (bir arada “BEK” diyelim) birlikte yapılırsa, pandemi ilk sezonunda (Hazirana kadar), herhangi bir hastalıktan daha ağır bir hasar yaratmıyor. Ve çok değerli bir ZAMAN kazanılıyor.

4- Bugün “hemen” konuşulması ütopik olan ama en önemli etkinlik devreye giriyor: Bio/med ilaç, test, ve aşı araştırmaları (Bu kolu İ diye adlandıralım)... Bunlardan sonuç almak için gerekli 5-10 ay boyunca “dengeli bastırma” (D) stratejileri gerekecek. Bu dengeli, gerektiğince izolasyon vb. politikasının ne dozda, nasıl olacağı virüsün yazın ve sonrası nasıl davranacağına bağlı... Ancak şimdi uygulayacağımız BASTIRMA politikasından çok daha esnek ve yumuşak olacağı kesin. Yukarıda anlatılan 2, 3 ve 4. yaklaşımlar (BEKİD) birlikte ve TAVİZSİZ, sabırla ve akılla uygulanırsa, bu pandemi ciddi bir hasar vermeden yenilebilir.

(*) Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü