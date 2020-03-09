'Ben engelliyim, vurma' demesine rağmen otizmli genci darp eden saldırgan, serbest bırakıldı
18 yaşındaki otizimli genç Alper Taha Behrem, Okan Metin isimli şahıs tarafından saldırıya uğradı. Saldırgan serbest bırakıldı.
İstanbul’un Avcılar ilçesinde 8 Mart 2020 tarihinde, otizmli ve yüzde 76 engeli bulunan 18 yaşındaki Alper Taha Behrem, Okan Metin isimli şahıs tarafından saldırıya uğradı.
Alper’in “Ben engelliyim, vurma” demesini umursamayan Metin, gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı. Yaşanan olayın ardından ailesi, Alper’in sesini duyurmaya çalışıyor.
Otizmli ve yüzde 76 engeli bulunan 18 yaşındaki Alper Taha Behrem, Okan Metin isimli şahıs tarafından saldırıya uğradı. Alper’in, ‘Ben engelliyim, vurma’ demesine rağmen darp edildi. Şüpheli, gözaltı sonrası serbest bırakıldı.
“ALPER’İ YUMRUKLAYIP, TEKMELEYEREK DARP ETTİLER”
Şule Çet Dayanışma Platformu sosyal medya hesabında yer alan açıklamada şüphelinin gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldığını ifade eden ailesinin; “Alper yolda yürürken öyle tanıdık tanımadık herkese içinde hiçbir kötülük olmadan ‘selamun aleyküm’ diye selam verir. Alper selam verince itmiş, yoldan 3 metre aşağıdaki bahçeye düşmüş. Daha sonra Alper’i yumruklayıp tekmeleyerek yüzüne yüzüne vurup darp edilmiştir” sözlerine yer verildi.
Video Haberler
- Erdoğan: Size koronavirüs getirmiş olabilirim
- Kardeşim koronadan öldü, arkamdaki yatakta yatıyor
- Öğrencilere verdiği kitap öğretmeni açığa aldırdı
- Eşini bıçakla rehin aldı!
- Kadınlar Günü’nde kadın cinayeti!
- Göçmenler Meriç Nehri'nde yıkandı
- A Haber muhabirinden göçmene sınırı geçme tarifi
- Kedi ve köpekteki koronavirüs insanlara bulaşmaz
- AKP'li milletvekili Engin Özkoç'u tehdit etti!
- Taksim'de kadınların 8 Mart yürüyüşüne polis müdahalesi!