Berfin, şikayetini geri çekmiş olsa da dava düşmeyecek

09 Nisan 2020 Perşembe, 19:48

Eski erkek arkadaşı tarafından yüzü asitle yakılan Berfin Özek, asitli saldırgandan şikayetçi olmadı. Özek'in mahkemeye dilekçe vererek saldırgan erkekten şikayetçi olmadığını ifade etse de henüz kararının gerekçesi öğrenilemedi. Sözcü'de yayınlanan habere göre süreci değerlendiren Hatay Barosu Başkanı Avukat Ekrem Dönmez, davanın kamu davası olarak devam edeceğini söyledi.

“ŞİKAYETE BAĞLI BİR SUÇ DEĞİL”

Kadına yönelik bu şiddetin şikayete bağlı bir suç olmadığını söyleyen Avukat Dönmez, "Berfin’in ‘Çektiğim acıların karşılığı olamaz’ demesine rağmen şikayetinden vazgeçmesi bizi şaşırttı. Şikayetten vazgeçmesi, davanın düşeceği anlamına gelmiyor. Bu, şikayete bağlı bir suç değil. Süreç, kamu davası olarak devam edecek. Hatay Barosu olarak, kadına ve çocuklara yönelik her türlü istismar olaylarına hassasiyetle yaklaşıyoruz. Bu tür suçların cezasız kalmamasını için mücadelemiz devam edecektir." açıklamasında bulundu.