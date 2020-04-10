Bernie Sanders’e kaybettiren yanlış

10 Nisan 2020 Cuma, 06:00

Buna gelmeden önce partisinin seçmenlerinin büyük bir kesiminin desteğini kazanmasının nedenlerini anımsayalım. Kampanyasında başkan olması halinde yerine getireceği vaadlerini 1981’de Vermont eyaletinin Burlington kenti belediye başkanlığına seçildiğinden beri uygulamış bir politikacı her şeyden önce.

O dönemlerden beri sağlık hizmetlerine erişim, iklim değişikliğine karşı mücadele, adalet reformu gibi uygulamaları savundu, kısmen hayata da geçirdi. Dolayısıyla ABD merkez siyasetinin kayıtsız kalacağı biri olmadı hiçbir zaman.

Asıl etkisi şudur; bu savunduklarıyla hem partisinden hem de Cumhuriyetçilerden çok sayıda politikacı tutumlarını Sanders’e göre şekillendirdiler. Seçmenleri için gerçek bir umut olduğu da doğrudur. New Haven Üniversitesi’nden siyaset bilimci Matthew Schmidt “milyonlarca insanın sağlık hizmetlerine ve siyasi temsile adil erişimi olan bir ulus yaratabileceğine inanmalarını sağladı” diyor Sanders için ki, yanlış değildir bu. Peki neden başaramadı?..

Önemli bir kategoriyi atladı da ondan. Kampanyasının sorumluları bunu nasıl düşünemediler anlaşılır gibi değil. ABD siyasetinde Afroamerikan seçmene yeterince ulaşamayan bir politikacının kazanma şansı yoktur. New York Fordham Üniversitesi siyaset bilimi profesörü Christina Greer, “Afroamerikan seçmenleri kazanmadan zafere giden bir yol yok. Eğer bunu anlamadıysanız sıfır şansınız vardır” diyerek vurguluyor bunu.

Sanders’in en büyük hatası bu oldu. Alabama’da siyahlar için çok önemli sivil haklar anma yürüyüşünü atlamış olması örneğin büyük eksikliktir. Sanders bu taktik hata yüzünden Güney Karolina’da siyah oyları alamadı örneğin. Afroamerikalılara önem vermediğinden değil onları doğal seçmeni gördüğünden asıl dikkatini Latin topluluklara yöneltti Sanders.

Virginia Üniversitesi siyaset profesörü Larry Sabato da buna dikkat çekerek “2016- 2020 yılları arasında Afroamerikan desteği kazanmak için çok daha fazla zaman harcamalıydı” diyor. Fikir zenginliği açısından kendisinden daha geride olan Biden’ın başarısı ise Afroamerikan topluluğa çok daha fazla vurgu yapması oldu.

YİNE DE BEYAZ SARAY’DA OLABİLİR

Kolay kenarda bırakılacak bir politikacı değil Bernie Sanders. Eğer Biden ile uzlaşırsa, olası bir Biden zaferinde neden Beyaz Saray’da olmasın? Çünkü ABD, özellikle salgınla da daha iyi anlaşıldı ki, Bernie’nin sol, kolektivizm içeren görüşleri için hayli uygun bir konumda. Trump, her vatandaşa 1200 dolar verileceğinden söz ediyor. Bu daha önce akla gelebilecek bir “devlet icraatı” olabilir miydi? Bernie’nin vaatleri arasında bu da vardı.