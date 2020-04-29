Beşiktaş Başkanı’ndan Talisca açıklaması
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’nin Talisca açıklaması ilgi uyandırdı.
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Brezilyalı yıldız Anderson Talisca ile ilgili açıklımalarda bulundu.
Talisca Çin liginin en çok para kazanan isimlerinden.
Başkan Ahmet Nur Çebi, "Talisca ile ilgili bir girişimimiz olmadı. Buradaki ücretlerle oynayacaksa buyursun gelsin. Bu parayı Beşiktaş sayesinde kazandı. 'Bir gün 'Beşiktaş'tan yıldız oldum, vefa borcum var' derse kapımız açık" dedi.
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