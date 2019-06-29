Bilim insanları önce Ay, ardından Mars’ta kolonizasyon kurmanın yollarını arıyor. Kolonizasyon sorunsalının en büyük unsurlarından biri de astronotların üremesi. Yeni araştırmalara göre, kadın astronotlar, uzayda onlara eşlik edecek erkekler olmaksızın uzayda hamile kalabilecekler. Peki ama nasıl?

Çalışma, mikro yerçekimine maruz kalmış donmuş sperm örneklerinin, zeminde tutulan sperm örnekleri gibi özelliklerini koruduğunu gösterdi. Bu gelişme de Dünya dışı yerleşime yardımcı olmak için uzayda bir sperm bankası kurulabileceğine yönelik umudun arttığını ortaya koyuyor. Mars’a yapılacak görevlerde sadece kadınların olacağına yönelik kulis bilgileri çoğalırken bu bilgi, kadın astronotlar için büyük umut vaat ediyor. 10 sağlıklı donörden alınan spermleri içeren ön çalışmalardan elde edilen bulgular, “Dünya dışında bir sperm bankası oluşturma olasılığının” yüksek olduğunu gösterdi. Çalışma, Avusturya’daki Avrupa İnsan Üreme ve Embriyoloji Derneği’nin pazar günkü yıllık toplantısında sunuldu.

Çalışmada kullanılan bir grup sperm örneği, küçük bir akrobasi uçağı yardımıyla mikro yerçekime maruz bırakıldı. Daha sonra örnekler, doğurganlık taramasından geçirilerek konsantrasyon, hareketlilik ve DNA parçalanması açısından analiz edildi. Mikro yerçekimine maruz kalanlar ile yerde kalanlar arasında anlamlı bir fark bulunmadı.

Araştırmaları meslektaşlarıyla sunan Barselona’daki Dexeus Kadın Sağlığı Merkezi’nden Montserrat Boada, “Bazı çalışmalar, insan sperm örneğinin hareketliliğinde önemli bir düşüş olduğunu gösteriyor. Ancak, yerçekimi farklılıklarının donmuş insan gametleri üzerindeki olası etkileri hakkında hiçbir şey bildirmiyor” dedi ve ekledi, “Bu durumda da örnekler Dünya’dan uzaya taşınabilir”.

Derleyen: Batuhan Sarıcan www.theguardian.com