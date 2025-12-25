Sadettin Saran'dan açıklama: Suç duyurusunda bulunacak!

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, adının kullanılarak dolandırıcılık amaçlı SMS gönderilmesi hakkında açıklama yayımladı.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Saran, söz konusu durum hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

Sadettin Saran'ın açıklaması şu şekilde:

"Adımı kullanarak bazı kişi veya kişiler tarafından dolandırıcılık amaçlı SMS'ler gönderilmesi üzerine işbu açıklamanın yapılması gereği doğmuştur. Bu mesajlara kesinlikle itibar edilmemesini önemle rica ederim. Söz konusu SMS'lerin gönderildiği cep telefonu numaraları hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde yasal suç duyurusunda bulunulacaktır."