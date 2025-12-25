Rasim Ozan Kütahyalı’nın aylar önce Saran için sarf ettiği sözler yeniden gündemde: 'İmamoğlu' göndermesi!

Uyuşturucu soruşturması kapsamında şüpheli sıfatıyla ifade veren ve adli kontrol kararıyla serbest bırakılan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran’ın uyuşturucu testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Adli Tıp Kurumu’nda kan, saç, idrar ve tırnak örneği alınan Saran’ın saç testinde kokain pozitifi olduğu bildirildi.

Saran, ATK raporunda bahsi geçen maddeyi hiç kullanmadığını ve bağımsız bir kuruluşa yeniden test vereceğini açıkladı.

İkinci kez test veren Saran, akşam saatlerinde Fenerbahçe Spor Kulübü binasında gözaltına alınarak İl Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.

Adliyeye sevk edilen Saran'ın savcılıktaki ifade işlemleri tamamlandı. Sadettin Saran adli kontrol kararı verilerek serbest bırakıldı.

Saran’ın gözaltına alınması geniş yankı uyandırırken, iktidara yakın Rasim Ozan Kütahyalı’nın geçtiğimiz aylarda yaptığı bir konuşma sosyal medyada yeniden dolaşıma girdi.

“SONUN İMAMOĞLU GİBİ OLUR” İMASI

Saran’ın en geç Şubat 2026’da kongre kararı almak zorunda kalabileceğini öne süren Kütahyalı, yandaş Beyaz TV’de yayınlanan Beyaz Futbol programında Saran’a yönelik tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu imasında bulundu.

Saran’ın kongreyi kazanmadığını, Ali Koç’un kaybettiğini söyleyen Kütahyalı “Türk siyasi tarihinde buna benzeyen bir seçim var ama vermiyorum burası siyaset programı değil. Oradan sonra havaya giren adam şimdi nerede” sözleriyle Ekrem İmamoğlu’nu işaret etmişti.