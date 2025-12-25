Son Dakika... Barış Terkoğlu hakkında karar verildi: 'Adli kontrol' ile serbest bırakıldı!

Gazeteci Barış Terkoğlu, yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması istemiyle Sulh Ceza Hâkimliği’ne sevk edildi.

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan, Terkoğlu'nun yurtdışına çıkış yasağı uygulanarak adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldığını duyurdu.

Ve Barış serbest 👇🏼 pic.twitter.com/9IakyM9sfz — Barış Pehlivan (@barispehlivan) December 25, 2025

NE OLMUŞTU?

Cumhuriyet gazetesi yazarı, gazeteci Barış Terkoğlu jandarma ekipleri tarafından 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' gerekçesiyle gözaltına alındı.

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan ise gözaltına ilişkin "Gerekçe, dün akşam Onlar’da yayınlanan haber videosu. Kirli kamu görevlilerini gözaltına almak ve soruşturmak yerine, onları deşifre eden ve temiz bir toplum için çalışan gazetecileri susturmak istiyorlar. Bunu da başsavcılık, bizzat kendi doğruladığı bir haber üzerinden yapıyor" demişti.

Terkoğlu, uyuşturucu operasyonlarıyla gündeme gelen “Kütüphane” adlı mekâna geçmişte yapılan bir baskında polislerin içeride bir savcıyla karşılaştığını ifade etmişti. Terkoğlu, Onlar TV'de yayımladığı haberinde, iddiasını İçişleri Bakanlığı’ndaki kaynaklarına dayandırarak aktardığını belirterek, söz konusu mekâna daha önce de operasyonlar düzenlendiğini söylemişti.

Terkoğlu haberinde söz konusu savcıyla ilgili Hâkimler ve Savcılar Kurulu'na (HSK) disiplin soruşturması için bildirimde bulunulduğunu da belirtmişti. Adliye kaynaklarından söz konusu iddia doğrulanmıştı.

Öte yandan söz konusu 'iddianın' iktidara yakınlığıyla bilinen TGRT canlı yayınında da aktarıldığı ortaya çıkmıştı.