Gözler İmamoğlu'nun iki davasına çevrilmişti: AYM 'kamu görevlisine hakaret' kararını verdi

Çorum 3. Asliye Ceza Mahkemesi, baktığı bir dosyada uygulama konusu olan TCK'nin "hakaret" suçunu düzenleyen maddesinin bazı hükümlerinin Anayasa’ya aykırı olduğu gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvuruda bulundu.

Başvuruda, TCK’nin 125. maddesinin 3/a bendinde yer alan ve kamu görevlisine karşı görevinden dolayı işlenen hakaret suçunda cezanın alt sınırının bir yıldan az olamayacağını öngören düzenlemenin iptali istendi. Mahkeme ayrıca, TCK’nin 131. maddesinin 1. fıkrasında yer alan ve hakaret suçunun soruşturulması ile kovuşturulmasını kural olarak mağdurun şikayetine bağlayan hükümdeki, "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı işlenen suçlar hariç" ibaresinin iptalini talep etti.

Dilekçede, "kamu görevlisine yönelik hakarette daha ağır ceza öngörülmesinin ifade özgürlüğünü sınırladığı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatlarına göre de kamu görevlilerinin 'eleştiriye daha açık' olması gerektiği" belirtilmişti.

ERTELENMİŞTİ, YÜKSEK MAHKEME ESASTAN GÖRÜŞTÜ

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, başvuruyu 11 Aralık tarihli gündemine almış ancak Yüksek Mahkeme üyelerinden birinin izinli olması nedeniyle dosyanın görüşülmesi bir sonraki toplantıya bırakılmıştı. AYM, düzenlemenin iptal istemini bugünkü gündem toplantısında esastan görüşerek karara bağladı.

Alınan bilgiye göre, Yüksek Mahkeme, TCK’nin 125. maddesinin 3/a bendinde yer alan ve kamu görevlisine karşı görevinden dolayı işlenen hakaret suçunda cezanın alt sınırının bir yıldan az olamayacağını öngören düzenleme ile TCK’nin 131. maddesinin 1. fıkrasında yer alan ve hakaret suçunun soruşturulması ile kovuşturulmasını kural olarak mağdurun şikayetine bağlayan hükümdeki, "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı işlenen suçlar hariç" ibaresinin iptal istemini oy çokluğuyla reddetti.

Anayasa Mahkemesi'nin ret kararının gerekçesi daha sonra yazılacak.

İPTAL KARARI HALİNDE İMAMOĞLU'NUN İKİ DAVASI ETKİLENECEKTİ

Yüksek Mahkeme’nin düzenlemeyi Anayasa’ya aykırı bularak iptal etmesi halinde, CHP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu hakkında açılan iki ayrı "hakaret" davasının bundan etkilenebileceği yorumları yapılmıştı.

İmamoğlu hakkında, bir panelde yaptığı konuşmada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’e yönelik sözleri nedeniyle, "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret" kapsamında, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nce 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası verilmişti.

İmamoğlu’nun, Yüksek Seçim Kurulu üyelerine yönelik sözleri nedeniyle açılan ve kamuoyunda "ahmak davası" olarak bilinen dosya da aynı suç vasfına dayanıyordu. Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nin verdiği ve istinaf tarafından onanan 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası, "kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen hakaret" suçlamasıyla verilmişti. Bu dosya halen Yargıtay incelemesinde bulunuyor.