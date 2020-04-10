Bilime güvende rekor artış

10 Nisan 2020 Cuma, 06:00

Vatandaşlar arasında salgına karşı toplumsal hassasiyet oluşturulması ve etkin tedbirlerin alınmasında ise iktidarın geç kaldığı görüşünün hâkim olduğu belirlendi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na sunulan araştırma koronavirüs salgınının ardından toplumdaki güven algısında büyük değişiklik yaşandığını gösterdi.

Metropoll Araştırma Şirketi’nin “Türkiye’nin Nabzı Mart 2020” araştırması, 19-27 Mart tarihleri arasında 28 ilde toplam bin 528 kişinin katılımıyla gerçekleştirildi. “Koronavirüs Salgını ve Alınan Önlemler” başlığı altında şu sonuçlar yer aldı:

CEBİ ETKİLEDİ

Halkın yüzde 72.4’ü salgından ekonomilerinin olumsuz etkilendiği görüşünü ifade etti. Ekonomilerinin etkilenmediğini kaydedenlerin oranı yüzde 21.4 oldu. Olumlu etkilendiğini söyleyenlerin oranı ise yüzde 5.5. Ülke ekonomisinin nasıl etkileneceği sorusuna olumsuz etkileneceği yanıtını verenlerin oranı yüzde 85.1’e oldu.

HALK KORKUYOR

Halkın yüzde 63.3’ü salgından korkuyor. Parti tabanlarında korktuğunu söyleyenlerin oranı yüzde 50’yi geçerken, yalnızca SP tabanında korkaların oranı yüzde 11.8’de kaldı. Ankete katılanların yüzde 70.7’si stok yapmadığını, yüzde 29.3’ü ise gıda ve ilaç stokladığını ifade etti.

DOKTORLAR GÜVEN VERİYOR

Halkın en çok güven duyduğu kişilerde ilk sırayı yüzde 93.3 oranıyla doktorlar, ikinci sırayı yüzde 93 oranıyla tıp uzmanları ve üçüncü sırayı ise yüzde 88.2 oranıyla bilim insanları aldı. Askerler yüzde 84.1 oranıyla beşinci olurken, seçimle gelen yetkililere duyulan güven ise yüzde 49 oranıyla 6. sırada yer aldı.

GEÇ KALINDI ALGISI

Hükümetin yurtdışından gelenlere karantina uygulamasında geç kaldığını düşünenlerin oranı yüzde 61.2 olurken; salgına karşı toplumsal hassasiyet oluşturulmasında geç kalındığını ifade edenlerin oranı yüzde 62.2 oldu. Hükümetin etkin tedbir almasında geç kaldığını dile getirenlerin oranı da yüzde 52.3 oldu. AKP tabanının yüzde 44.8’i ile MHP tabanının 58.3’ü salgına karşı toplumsal hassasiyet oluşturulmasında geç kalındığı görüşünde. MHP tabanının yüzde 55.6’sı hükümetin etkin tedbirler almada da geç kalındığını düşünüyor