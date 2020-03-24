Binali Yıldırım'ın kayınvalidesi Havva Yıldırım hayatını kaybetti

Eski TBMM Başkanı ve AKP İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın kayınvalidesi Havva Yıldırım (88) yaşamını yitirdi.

cumhuriyet.com.tr
24 Mart 2020 Salı, 11:18

Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım'ın annesi Havva Yıldırım'ın cenazesi, bugün kılınacak cenaze namazının ardından Çengelköy'deki aile kabristanına defnedilecek.


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