Binali Yıldırım'ın kayınvalidesi Havva Yıldırım hayatını kaybetti
Eski TBMM Başkanı ve AKP İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın kayınvalidesi Havva Yıldırım (88) yaşamını yitirdi.
Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım'ın annesi Havva Yıldırım'ın cenazesi, bugün kılınacak cenaze namazının ardından Çengelköy'deki aile kabristanına defnedilecek.
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