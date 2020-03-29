Bir köy daha karantina altına alındı! Jandarma giriş ve çıkışları kapattı
Çankırı'da Çerkeş ilçesine bağlı Aliözü köyü köyü koronavirüs nedeniyle karantina altına alındı.
Çankırı'nın Çerkeş ilçesine bağlı Aliözü köyünde, şehir dışından cenazeye gelen bir kişinin dönüşte yaptırdığı testin pozitif çıkması sonrasında köye giriş ve çıkışlar geçici süreliğine durduruldu.
Jandarma ekipleri tarafından giriş ve çıkışlara kapatılan köyde şimdiye dek herhangi bir vakaya rastlanmazken, sağlık ekipleri de köye giderek yurttaşlara gerekli testleri yaptı.
Rize, Van, Yozgat, Malatya ve Tunceli’de bazı köy ve beldelerde de koronavirüs salgını nedeniyle giriş ve çıkışlar yasaklanmıştı.
Video Haberler
- Evde nasıl kalayım diyen TIR şoförü gözaltına alındı
- O anlar kamerada... Uçağın motor gücü hangarı yıktı
- İsmail Saymaz Akit'i böyle ti'ye aldı
- Türkiye'deki vaka ve ölüm sayısı İtalya'dan ileride
- Evini berbere çevirdi
- İmamoğlu: Büyük bir kısıtlılık getirilmeli
- Mehmet Öz'den Nusret Gökçe'ye: Biz bu virüsü boğacağız
- Okul sütleri koronavirüs sürecinde ev sütü oldu
- Etrafa tükürdü sizi de hasta edeceğim
- Belgrad Ormanı'na girişler kapatıldı