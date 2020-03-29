Bir köy daha karantina altına alındı! Jandarma giriş ve çıkışları kapattı

29 Mart 2020 Pazar, 14:39

Çankırı'nın Çerkeş ilçesine bağlı Aliözü köyünde, şehir dışından cenazeye gelen bir kişinin dönüşte yaptırdığı testin pozitif çıkması sonrasında köye giriş ve çıkışlar geçici süreliğine durduruldu.

Jandarma ekipleri tarafından giriş ve çıkışlara kapatılan köyde şimdiye dek herhangi bir vakaya rastlanmazken, sağlık ekipleri de köye giderek yurttaşlara gerekli testleri yaptı.

Rize, Van, Yozgat, Malatya ve Tunceli’de bazı köy ve beldelerde de koronavirüs salgını nedeniyle giriş ve çıkışlar yasaklanmıştı.

