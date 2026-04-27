Mevduat faiz oranları yükselişe geçti: 1 milyon liranın 32 günlük net getirisi belli oldu

Nisan 2026 dönemine girilmesiyle birlikte bankacılık sektöründe mevduat yarışı kızıştı. Türk Lirası varlıklara olan ilginin zirve yaptığı bu dönemde, tasarruflarını vadeli hesaplarda değerlendirmek isteyenler için bankalar peş peşe güncelleme yayımladı.

Merkez Bankası'nın piyasa likiditesini yönetme stratejileri ve bankaların bilanço dönemine yönelik mevduat toplama iştahı, nisan ayında oranları yeni bir seviyeye taşıdı. Özellikle enflasyona karşı koruma arayan yatırımcılar için 32 günlük vadeli mevduat, sunduğu reel getiri imkanıyla altın ve döviz karşısındaki cazibesini artırdı.

1 MİLYON TL MEVDUATIN AYLIK NET KAZANCI

Yatırımcıların en çok takip ettiği "1 milyon liranın aylık kazancı ne kadar?" sorusu, nisan ayı güncellemeleriyle yeni bir boyuta ulaştı. Bankaların sunduğu yeni oranlar baz alındığında, 1 milyon TL'lik bir birikimin aylık getirisi asgari ücretin çok üzerine çıkmış durumda. Bankalar arasındaki bu yoğun rekabet, nisan ayının son günlerinde peş peşe gelen faiz güncellemeleriyle daha da belirginleşti.