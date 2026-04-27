Mevduat faiz oranları yükselişe geçti: 1 milyon liranın 32 günlük net getirisi belli oldu

Nisan 2026 dönemine girilmesiyle birlikte bankacılık sektöründe mevduat yarışı kızıştı. Türk Lirası varlıklara olan ilginin zirve yaptığı bu dönemde, tasarruflarını vadeli hesaplarda değerlendirmek isteyenler için bankalar peş peşe güncelleme yayımladı.
Merkez Bankası'nın piyasa likiditesini yönetme stratejileri ve bankaların bilanço dönemine yönelik mevduat toplama iştahı, nisan ayında oranları yeni bir seviyeye taşıdı. Özellikle enflasyona karşı koruma arayan yatırımcılar için 32 günlük vadeli mevduat, sunduğu reel getiri imkanıyla altın ve döviz karşısındaki cazibesini artırdı.
1 MİLYON TL MEVDUATIN AYLIK NET KAZANCI
Yatırımcıların en çok takip ettiği "1 milyon liranın aylık kazancı ne kadar?" sorusu, nisan ayı güncellemeleriyle yeni bir boyuta ulaştı. Bankaların sunduğu yeni oranlar baz alındığında, 1 milyon TL'lik bir birikimin aylık getirisi asgari ücretin çok üzerine çıkmış durumda. Bankalar arasındaki bu yoğun rekabet, nisan ayının son günlerinde peş peşe gelen faiz güncellemeleriyle daha da belirginleşti.
Peki en yüksek mevduat faiz oranlarını hangi bankalar veriyor? İşte piyasadaki son güncellemelere göre banka banka 1 milyon TL'nin 32 günlük net faiz getirisi tablosu:
ZİRAAT KATILIM
- Faiz Oranı: Yüzde 36
- Net Kazanç: 21 bin 179 TL
- Vade Sonu: 1 milyon 21 bin 179 TL
HALKBANK
- Faiz Oranı: Yüzde 35
- Net Kazanç: 25 bin 315 TL
- Vade Sonu: 1 milyon 25 bin 315 TL
İŞ BANKASI
- Faiz Oranı: Yüzde 39,5
- Net Kazanç: 28 bin 570 TL
- Vade Sonu: 1 milyon 28 bin 570 TL
ING BANK
- Faiz Oranı: Yüzde 40
- Net Kazanç: 28 bin 932 TL
- Vade Sonu: 1 milyon 28 bin 932 TL
ENPARA.COM
- Faiz Oranı: Yüzde 40,5
- Net Kazanç: 29 bin 293 TL
- Vade Sonu: 1 milyon 29 bin 293 TL
GARANTİ BBVA
- Faiz Oranı: Yüzde 41,5
- Net Kazanç: 30 bin 16 TL
- Vade Sonu: 1 milyon 30 bin 16 TL
GETİRFİNANS
- Faiz Oranı: Yüzde 41,5
- Net Kazanç: 30 bin 16 TL
- Vade Sonu: 1 milyon 30 bin 16 TL
ZİRAAT DİNAMİK
- Faiz Oranı: Yüzde 41,5
- Net Kazanç: 30 bin 16 TL
- Vade Sonu: 1 milyon 30 bin 16 TL
AKBANK
- Faiz Oranı: Yüzde 42
- Net Kazanç: 30 bin 378 TL
- Vade Sonu: 1 milyon 30 bin 378 TL
QNB FİNANSBANK
- Faiz Oranı: Yüzde 42
- Net Kazanç: 30 bin 378 TL
- Vade Sonu: 1 milyon 30 bin 378 TL
HAYAT FİNANS
- Faiz Oranı: Yüzde 42,39
- Net Kazanç: 30 bin 660 TL
- Vade Sonu: 1 milyon 30 bin 660 TL
ODEA BANK
- Faiz Oranı: Yüzde 42,5
- Net Kazanç: 30 bin 740 TL
- Vade Sonu: 1 milyon 30 bin 740 TL
DENİZBANK
- Faiz Oranı: Yüzde 43,25
- Net Kazanç: 31 bin 282 TL
- Vade Sonu: 1 milyon 31 bin 282 TL
ANADOLUBANK
- Faiz Oranı: Yüzde 45
- Net Kazanç: 30 bin 90 TL
- Vade Sonu: 1 milyon 30 bin 90 TL
Not: Faiz oranları 1 aylık vade için geçerlidir. Bankaların kampanya dönemlerine göre değişiklik gösterebilir.