Bloomberg'ün ardından Elizabeth Warren da ABD Başkanlık yarışından çekildiğini duyurdu
ABD'deki Demokrat aday adaylarından Elizabeth Warren, başkanlık adaylığını geri çekti.
New York Times'a konuşan Warren'a yakın kaynaklar, Massachusetts Senatörü'nün 14 eyalette ön seçimin gerçekleştiği Süper Salı gecesinden sonra 2020 başkanlık yarışından çekilme kararı aldığını söyledi.
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