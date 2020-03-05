Bloomberg'ün ardından Elizabeth Warren da ABD Başkanlık yarışından çekildiğini duyurdu

ABD'deki Demokrat aday adaylarından Elizabeth Warren, başkanlık adaylığını geri çekti.

cumhuriyet.com.tr
05 Mart 2020 Perşembe, 19:09

New York Times'a konuşan Warren'a yakın kaynaklar, Massachusetts Senatörü'nün 14 eyalette ön seçimin gerçekleştiği Süper Salı gecesinden sonra 2020 başkanlık yarışından çekilme kararı aldığını söyledi.


Video Haberler