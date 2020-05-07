BM: Küresel uyuşturucu ticareti yavaşladı, tedaviye ilgi arttı

07 Mayıs 2020 Perşembe, 12:01

UNOD, yayınladığı Kovid-19 raporunda, küresel uyuşturucu ticaretine yönelik etkilerin, bölgesel koşulların yanı sıra hava, kara, deniz gibi nakliye yollarına göre de farklılık gösterdiğini, ancak uyuşturucuların tüketildiği ülkelerdeki genel eğilimin nispeten yavaşlama şeklinde olduğunu vurguladı.

TEDAVİYE TALEP ARTTI

Rapora göre, küresel uyuşturucu ticaretinde genel bir yavaşlama; fiyatlarda artış, saflık oranlarında ise büyük bir düşüş söz konusu. Buna karşın, daha ucuza mal edilen bonzai gibi sentetik opioidlere yönelik talepte artış gözlemlenmekte. Uyuşturucudan kurtulmak için sağlık merkezlerine başvuranların sayısı ise her geçen gün artıyor.

UNODC raporuna göre, artan kontroller dolayısıyla, neredeyse tamamen kara yoluyla taşınan eroin gibi opioidlerin sevkıyatı aksadı. Hint Okyanusu'nda yapılan son baskınlarda ele geçen eroin miktarındaki artış, Avrupa'ya deniz yoluyla eroin sevkiyatının arttığına işaret ediyor.

Hava trafiğindeki seyahat yasaklarına bağlı düşüş ise Güney Kore, Japonya ve Avustralya gibi ülkelere yönelik metamfetamin dâhil olmak üzere sentetik uyuşturucuların kaçakçılığını son derece zorlu hale getirdi.

BÜYÜK AFYON HASADI SEKTEYE UĞRADI

UNODC verilerine göre, dünyanın en büyük eroin üreticisi olan Afganistan'da, seyahat yasakları yüzünden, Mart ve Haziran ayları arasında yapılan afyon hasadı sekteye uğradı.

Afganistan-Pakistan sınırının kapalı olması da ülkenin batı ve güney eyaletlerindeki afyon sevkıyatlarına darbe vurdu. Öte yandan, koronavirüs salgınıyla birlikte birçok insanın işini kaybedecek olması önümüzdeki süreçte yasadışı uyuşturucu üretimine ilgiyi artırabilir.

Rapora göre, özellikle Kolombiya'nın doğusundaki yasadışı kokain maddesini üreten suç kartellerinin faaliyetleri, sınır kontrollerinden dolayı çevre ülkelerden, uyuşturucu üretiminde kullandıkları benzini tedarik edemedikleri için sekteye uğramış vaziyette.