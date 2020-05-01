Bu çeşmelerden dezenfektan akacak
Gaziemir Belediyesi, koronavirüs ile mücadele kapsamında, pedalla çalışan 16 adet yeni nesil el dezenfeksiyon cihazını ilçenin farklı noktalarında yurttaşların hizmetine sundu.
Virüsün bulaşma yolları düşünülerek temassız olarak çalışacak şekilde tasarlanan cihazın pedalına ayağın basılmasıyla cihaz, elleri hijyenik hale getirmeye yetecek miktarda dezenfektan sıkacak. 15 litrelik tank hacmine sahip olan cihazın her dolumunda 5 bin vatandaş ellerini dezenfekte edebilecek.
Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, “Yurttaşlarımızın kamusal alanlarda dezenfektana ulaşabilmeleri amacıyla el dezenfeksiyon cihazlarımızı hizmete sunduk. Cihazlarla vatandaşlarımız elleriyle herhangi bir pompa ya da cihaza temas etmeden, pedala basarak dezenfektan kullanabilecek. İlçemizin farklı noktalarına yerleştirdiğimiz 16 adet cihazı her dolduruşumuzda, halkımız 80 bin kullanımlık dezenfektana ulaşabilecek” dedi.
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